Иркутская область сейчас и в 1970-м. Как изменился регион за полвека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жизнь полна парадоксов и неожиданностей! Ну кто бы мог подумать, что северный Братск неожиданно обгонит Ангарск по количеству жителей. Всегда было иначе. Почему? Очевидно. Ведь городок нефтехимиков всего в 50 км от Иркутска, а северный Братск – свыше 600 км. Тем не менее, случилось, хотя и с минимальным перевесом в три тысячи человек. Или взять как пример количество сельского населения: оно выросло, хотя в целом в Приангарье сейчас ровно столько же жителей, сколько было в 1970 году. Вот такие они – первые итоги переписи населения.

«Вернулась в границы» 1970 года

Итак. Сначала – общие данные. В регионе живет 2,3 млн. человек. И с этими данными занимает четвертое месте в Сибири, уступая Красноярскому краю, Кузбассу Новосибирской области. Раньше впереди Иркутской области шел еще Алтайский край. Но отток населения из Барнаула в соседние города оказался слишком серьезным, вот и итог.

А как изменились города и села? Это уже интересно.

- В Иркутске сегодня проживает 617,3 тыс. человек или каждый четвертый житель региона, - рассказывают о сегодняшнем дне области в Иркутскстате. – На областной центр, Ангарск и Братск приходится 45% населения региона.

Ну это ситуация на сегодняшний день. А полвека назад была совсем иная. Иркутск за 50 лет прирос, едва ли не наполовину. Ангарск совсем чуть-чуть сдал, а Братск, немного прибавил. Население Тулуна не изменилось. Шелехов с пригородами вырос почти в 2 раза, а Черемхово, наоборот, уменьшилось – и тоже вдвое. Усть-Кут «разжился» людьми, Саянск тогда только строился, а Усть-Илимск еще не был городом.

Районы изменились больше. За 50 лет практически исчез с карты региона когда-то большой Мамско-Чуйский. Раньше там жили 22 тысячи человек, на рудниках добывали слюду. Сейчас в этом нет необходимости и люди оттуда уехали почти все. Зато ближайший пригород Иркутска вырос за эти годы больше чем в три раза. А все просто – у каждой семьи сейчас есть машина, и 15-20 километров до областного центра – уже не расстояние. Зато уровень комфорта выше: живешь как в селе – воздух свежий, и своя усадьба, правда, с городскими удобствами (раньше такое представить можно было слабо), а на работу – в Иркутск. Серьезно «прибавил» за это время железнодорожный Тайшетский район, который сейчас становится и одним из центров алюминиевой промышленности региона.

Практически не изменилось с тех пор число жителей Усольского, Слюдянского и Катангского районов.

Еще одно совпадение! Распределение городского и сельского населения за эти полвека у нас также практически не изменилось: как и прежде больше 70% выбирают «цивилизацию», а остальные 30% - размеренную тихую жизнь подальше от суеты.

А на 10 девчонок, как и прежде, по статистике 9 ребят?

Что мы еще узнали о нас самих благодаря переписи? Стереотипы устояли! Например, мнение, что по статистике "на 10 девчонок - 9 ребят", для региона верно.

- В общей численности населения доля женщин по итогам переписи составила 54%, мужчин – 46%, - отмечает статистика. – При этом за 50 лет общее количество дам в регионе выросло на 6,8%, то мужчин стало меньше на 2,5%.

Увы. Если в 2002 году на каждую тысячу представителей сильного пола приходилось 1135 потенциальных спутниц, то уже в 2010 – 1160, а сейчас - 1177. В городе Иркутске барышень еще больше - 1257 на тысячу кавалеров. За женихами стоит ехать в Жигалово и Бодайбо.

Конечно, все относительно - скажем, школьникам приходится бороться за внимание одноклассниц: девчонок меньше. Студенток и работающих барышень уже практически столько же, как и парней, а чем старше, тем больше. «Численный перевес» достигается только среди пенсионерок.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что изменилось за последние 5 лет

С предыдущей переписи, то есть с 2010 года, численность населения в Иркутске возросла на 5%, Свирске - на 13,4%, городе Черемхово - на 2,5%. В пригороде областного центра количество жителей увеличилось почти в два раза, в Ольхонском районе - на 11%, Шелеховском - на 4%, Аларском - на 3%, Осинском - на 2%, Баяндаевском - на 1%.

ПУЛЬС ПРИАНГАРЬЯ

Пульс Приангарья

КОНКРЕТНО

Как прирастали и убывали города

КСТАТИ

А что известно о численности населения в районах региона?

А КАК У НИХ