Экосистема IT-сервисов для бизнеса – в Иркутске! Компания «Такском» открыла филиал в Восточно-Сибирском регионе

Фото: ООО «ТАКСКОМ»

В сентябре IT-компания «Такском» приглашает бухгалтеров, предпринимателей и других представителей бизнеса в свой офис, открывшийся в Иркутске по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 17, офис 310.

«Такском» с 2000 года разрабатывает и внедряет IT-решения для бухгалтерии, документооборота и бизнеса, предлагая широкую линейку тарифных планов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- Наша компания открыла региональные представительства в 24 городах России, в том числе в Новосибирске, Омске, Красноярске. Теперь мы с радостью говорим об открытии в региональном центре Восточно-Сибирского региона – Иркутске. Для нас важно лично общаться с нашими клиентами и оказывать им помощь на местах, - комментирует Роман Медведев, руководитель филиала «Такском» в Иркутске.

В августе 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал «Стратегию цифровой трансформации» региона до 2024 года, которая определяет основные направления развития цифровых технологий, в том числе в экономике. Основной целью стратегии является повышение качества жизни населения, а также эффективности государственного управления за счёт использования цифровых технологий для принятия решений и взаимодействия между органами власти, гражданами и организациями.

Фото: ООО «ТАКСКОМ»

Помочь с цифровой трансформацией регионального бизнеса может «Такском». Компания оказывает услуги по переводу документооборота компаний и ИП в электронный вид. Разработчик предлагает сервисы для электронной отчётности в государственные органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росприроднадзор, Центробанк и другие.

Представители бизнеса смогут выбрать из нескольких решений. «Такском» предлагает:

- веб-решение, работающее прямо из браузера;

- программу, устанавливаемую на ПК пользователя;

- решение, встроенное в программы семейства «1С-Предприятие».

- Гибкая линейка наших тарифных планов разработана так, чтобы любой бизнес, будь то ИП, юрлицо, группа компаний, бюджетное учреждение или налоговый представитель, мог выбрать для себя подходящий вариант, - отметил Роман Медведев:.

Переходить на электронную отчётность в госорганы целесообразно тем, кто устал от отчётов на бумаге, а также тем компаниям и ИП, кто по законодательству уже обязан сдавать некоторые отчёты только в электронном виде. Например, это компании со среднесписочным количеством сотрудников свыше 10 человек – они должны отправлять отчётность в ПФР и ФСС только электронно.

«Такском» предлагает и разнообразные решения для электронного документооборота между организациями (B2B-документооборот). Переходить на ЭДО уже должны участники рынка маркируемой продукции – производители и продавцы шин, духов, сигарет, обуви и других категорий, подпадающих под обязательную маркировку. Универсальный передаточный документ (УПД) должен передаваться между участниками цепи только через ЭДО.

Для ЭДО «Такском» также предлагает несколько решений: веб-сервис, ЭДО из 1С и интеграцию с учётной системой заказчика. Переход на ЭДО позволит сократить издержки компании на бумагу и на оплату услуг по доставке – документы не нужно распечатывать и отправлять по почте или курьером, процесс отправки занимает считанные секунды. Из других преимуществ ЭДО можно отметить безопасность передачи информации по зашифрованным каналам связи, а также удобство их хранения в электронном архиве.

Сейчас наиболее актуальными направлениями развития ЭДО являются:

- кадровый электронный документооборот (КЭДО), то есть обмен электронными документами между сотрудниками и работодателем;

- ЭДО в области грузоперевозок, то есть обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) между грузоотправителем, перевозчиком и грузополучателем.

ЭДО и маркировка тесно связаны между собой, как мы уже писали выше. Поэтому для работы с системой маркировки товаров «Такском» реализовал целый комплекс продуктов и услуг:

1. Электронная подпись – для регистрации в системе маркировки «Честный ЗНАК» и подписания УПД;

2. Сервисы для ЭДО и для обмена данными о маркированных товарах;

3. Услуги оператора фискальных данных – для отправки чеков в ФНС и кодов маркировки в «Честный ЗНАК»;

4. Услуги по регистрации в «Честном ЗНАКЕ», заказу марок, печати кодов маркировки;

Оборудование: принтеры этикеток, сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, онлайн-кассы и фискальные накопители.

Обязательная маркировка уже распространяется на 10 товарных групп, также идут пилотные проекты еще по 6 товарным группам. Узнать, какие товары подлежат маркировке, а какие еще нет, можно здесь или на сайте «Честного ЗНАКА». Рекомендуем подготовиться к маркировке заранее.

Отметим, что ни сдать электронную отчётность, ни отправить документы контрагенту по ЭДО, ни работать с маркировкой невозможно без электронной подписи (ЭП). ЭП заверяет права подписанта и придает документу юридическую силу. «Такском» предлагает большой ассортимент ЭП для любых целей: для сдачи отчётности и ЭДО, для участия в торгах и госзакупках, для взаимодействия с системами ЕГАИС и «Честный ЗНАК», а также ЭП для физических лиц.

Подробнее обо всех сервисах и услугах «Такском» – на официальном сайте компании.

Адрес в Иркутске: ул. Фридриха Энгельса, д. 17, офис 310 (3 этаж), БЦ «Сотня»

Телефон: +7(395) 248-47-82

E-mail: Irkutsk@taxcom.ru

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