"Придем еще": семьи участников забега в ползунках "Маленький чемпион" уже готовятся к юбилейным стартам. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Забег в ползунках "Маленький чемпион" девятый раз прошел в Иркутске пару недель назад - как и положено тому, весело, радостно и суматошно. Около сотни юных спортсменов приняли участие в стартах, которые состоялись в Центре семейного отдыха Magic Way на Байкальском тракте. Каждого будущего чемпиона сопровождала своя группа поддержки – мамы, папы, бабушки, дедушки, а также дяди, тети, сестренки и братишки. После торжественного награждения стало ясно - пора начинать готовиться к юбилейному, десятому забегу в ползунках. Тем более - родители "За". Те, чья малышня через год не преодолеет "возрастной барьер" и сможет составить конкуренцию сверстникам на дорожке, сразу начали спрашивать - к какой дате готовиться.

- Участвовала в таких забегах со старшим сыном. Очень увлекательное и позитивное мероприятие, а какие эмоции получаешь, какой невероятный заряд энергии, - говорит Ксения Вторушина, мама одного из малышей. - Вот точно где не победа самое главное, а участие.Будет, что вспомнить и показать деткам, когда подрастут! Мы придем на эти старты еще раз - уже в 2023 году. Ждем!

"Маленький чемпион" в Иркутске. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Как только становится известно о том, что соревнования будут, семьи торопились зарегистрироваться на участие.

-Я сразу записалась и продолжила заниматься домашними делами, - рассказывает Светлана Герасименко. - А потом, честно говоря, даже забыла. Но накануне, перед самым конкурсом зашла в почту и увидела письма - нас ждут. Решила - почему бы и не съездить? Это было красочно! Это было весело! Это было масштабно! Мероприятие на все 100!!! Я весь день была на невероятном энергетическом подъеме. Тем более приятно что сын занял 3 место в категории с года до двух лет. Это его первая победа и пусть будет так по жизни у нашего маленького чемпиона. Постараемся не пропустить следующий забег.

Родители благодарят "Комсомолку" за веселый детский праздник. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

О желании участвовать в будущих стартах "Маленького чемпиона" и о том, как много значат в жизни ребенка эти первые победы, говорят многие мамы.

- Спасибо за мероприятие. Все понравилось, - благодарит "КП" Анна Лемешевская. - Мы были самые маленькие, нам 27 августа исполнилось 6 месяцев. О мероприятии узнали из аккаунта "Комсомолки" в соцсетях. Обязательно приедем на эти соревнования и в следующем году, испытаем удачу когда нам исполнится 1, 5 года.

- Нас с малышом наградили в одной из специальных номинаций, мы очень довольны призами, они все полезные и обязательно пригодятся в уходе за ребенком, - говорит Ксения Мироманова. - Но главное - нам было очень весело и позитивно. Это наша первая в жизни победа , которая, я уверена, положит начало следующим !

Семьи горды тем, что приняли участие в "Маленьком чемпионе" - такие старты сплачивают и дарят радость.

- Мы участвовали в стартах первый раз, но зато - сразу с двумя детьми, - говорит "спасибо" "Комсомольской правде Вера Дружинина. - Испытали много радости, много смеялись, и даже волновались, ведь не каждый день соревнования! На таких "забегах" и не знаешь ,что тебя ждет, ведь дети непредсказуемы. Но нас, как оказалось, ждала победа, второе место среди 2-3- летних спортсменов, для нас это было огромной радостью. А домой мы вернулись с огромным количеством подарков и сюрпризов. Это так приятно! И, конечно, мы обязательно еще примем участие в таком "Маленьком чемпионе" и очень благодарны всем тем, кто имеет отношение к его организации.

А как рады возможности проявить себя дети!

- Дочь в восторге и по сей день, - признается мама Майи Груздевой. - И я выражаю безграничную благодарность за этот маленький праздник, который вы организовали для детей. Нам все очень понравилось место, организация мероприятия, ну и, конечно же, неожиданная победа моей маленькой чемпионки.

КСТАТИ

Отзывы партнеров:

MAMAHAUS.RU

Спасибо большое организаторам, праздник получился замечательный! Невозможно не улыбаться, когда видишь этих замечательных, ползущих карапузов! Площадка была удобная, веселая, подходящая. И конечно, мы очень рады, что наши подарки понравились детям и родителям. Будут еще подобные мероприятия – придем с удовольствием!

ООО ВИТА:

- Ваше мероприятие заразило нас и вдохновило на движение вперед! Вот бы организовать такое у нас, в Усолье-Сибирском, конечно же, с участием «Комсомолки». Ведь в Иркутске это было здорово, масштабно, круто!

Детский центр Magic Way

- Мы впервые участвовали в данном мероприятии как спонсоры и для нас это колоссальный опыт. Столько детский улыбок и эмоций родителей, более 300 человек собрались на нашей площадке детского центра Magic Way, чтобы приятно провести время и пообщаться, сделать море позитивных семейных фотокарточек, получить кучу призов и просто насладиться счастливым времяпрепровождением со своей семьей и уделить чуть больше внимания своим деткам.

Спасибо большое Комсомольской правде, за то, что столько лет организовываете этот шикарный праздник детства для жителей Иркутска и Иркутской области.

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Наши партнеры

Генеральный партнер забега в ползунках "Маленький чемпион"- производитель подгузников нового поколения Joonies

Суперпартнер - Центр семейного отдыха Magic Way , где и состоялся забег.

Также мероприятие поддержала торговая сеть «Слата», Иркутский филиал АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" , Компания ООО «ВИТА» , интернет-магазин товаров для всей семьи с доставкой на дом MAMAHAUS.RU .