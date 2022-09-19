Где в Сибири учителям предлагают высокие зарплаты. И как педагогам из Иркутска заработать больше

Где в Сибири учителям предлагают самые высокие зарплаты. И как заработать больше? Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала года в Иркутской области было официально открыто более 1,1 тысяч вакансий учителей и преподавателей. Вот только предлагают тем, кто будет учить детей доброму и вечному, немного - в среднем 25-30 тысяч рублей. Хотите доход больше – пожалуйста, берите больше часов, классное руководство. По данным Иркутскстата, начисленная зарплата в школьном образовании – 47,7 тысяч рублей в среднем (это до вычета налогов). Ситуацию проанализировали и аналитики службы по подбору персонала HeadHunter.

- Средняя зарплата, которую предлагают учителям в Сибири - 33,7 тысяч рублей, что на 18% ниже, чем этим специалистам предлагают в целом по стране, - отмечают аналитики. – А в среднем - 45,7 тысяч рублей.

Платят учителям в школах региона меньше, разбег от 34,5 тысяч рублей в Иркутской и Омской областях до 39,4 тысяч в Новосибирской области. В нашем регионе доход преподавателей на 39% ниже средних 56,8 тысяч рублей в регионе. Это – реальность для многотысячной армии учителей.

Но, конечно, не везде такие условия. В частных школах зарплата учителя в Иркутске может составить шестизначную сумму - правда, мест, где такие доходы, совсем немного - около 1%. Остальным педагогам (впрочем, как и большинству представителей других профессий) придется работать на 1,5-2 ставки, чтобы получать достойную оплату. Любопытно, что на порядок больше учителя могут зарабатывать в удаленном режиме работы, в Иркутской области эта сумма составила, в среднем, 53,7 тысяч рублей.

КОШЕЛЕК

Топ-5 вакансий с самыми высокими зарплатами

1.Учитель начальных классов, от 75 000 руб. на руки

с выездом в город Эрдэнэт (Монголия), в русской школе, квартиру предоставляют, отпуск 48 дней

2. Преподаватель программирования Python/C++ для детей, онлайн, от 50 000 до 100 000 руб. до вычета налогов, работа сменами

3. Учитель английского языка, от 50 000 до 75 000 руб. на руки (600 рублей в час)

4. Преподаватель английского языка, до 70 000 руб. на руки

5. Преподаватель литературы, от 30 000 до 75 000 руб. до вычета налогов (онлайн-школа)

ФИНАНСЫ

Средние зарплаты учителей в Сибири

Иркутская область 34,5 тыс. рублей

Омская область – 34,6 тыс. рублей

Томская область – 38,3 тыс. рублей

Алтайский край - 38,4 тыс. рублей

Кемеровская область - 38, 9 тыс. рублей

Красноярский край - 39,2 тыс. рублей

Новосибирская область – 39, 4 тыс. рублей

(По данным HeadHunter)