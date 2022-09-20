ЛНР: Иркутская область помогает в восстановлении города Кировск

Фото: администрация Кировска

В 27-тысячном городке на Луганщине давно не занимались благоустройством улиц, не ремонтировали коммунальные сети, а школы и жилые дома в лучшем случае наспех латали. Да и когда? Последние 8 лет стоящий на границе с Украиной Кировск привык жить под обстрелами. Уже выросли и пошли в школы дети, которые никогда не видели мирного неба. И вот буквально недавно в ЛНР освобождены новые территории. В Кировск пришел мир, а с ним – самые обычные заботы – как и где учить школьников, какими силами ремонтировать водопровод, школы, дома. На помощь пришли сибиряки. В августе было подписано соглашение с Иркутской областью, и сразу началась работа по восстановлению.

Первая партия техники – 15 машин приехала сразу. Вместе с ней прибыли и специалисты, которые тут же приступили к работам – на водозаборе, на строительстве зданий. В начале сентября город принял вторую партию техники. Пришли автоцистерны, экскаватор-погрузчик, машина для уборки, мусоровоз.

Фото: администрация Кировска

- Сегодня мне выпала почетная миссия передать технику, которая будет использована коммунальными предприятиями, - сказал замгубернатора Иркутской области Сергей Довгалюк. - Но и самое главное, это вот два красавца «Камаза», для перевозки питьевой воды. Конечно, это не исправит ситуацию с водоснабжением города, но как минимум поможет той части населения, где отсутствует централизованное водоснабжение.

К этому времени во всем городе уже начались ремонтные работы. Привели в порядок школу №3, а прямо сейчас строители из Иркутска восстанавливают здание школы №1.

- Из-за обстрелов здание пострадало, пошли серьезные трещины, - рассказывает глава администрации города Виктория Сергеева. – А эта школа – единственная в микрорайоне, туда ходят учиться дети из большой части города и ближайшего села. Работы идут и мы уверены, что в скором времени дети сядут за парты.

Ремонт развернулся большой. Принято решение усилить фундамент и стены, заменить систему отопления, электрику, пожарную сигнализацию, сделать ремонт коридоров, заменить дверные проемы.

Учебники тоже привезли.

- Причем, не только для наших школ, но и для техникума и колледжа, - говорит Виктория Сергеева. Всего около 15 тонн учебной литературы. Каждый из 1200 школьников с помощью иркутян получит полный комплект.

Фото: администрация Кировска

А в это время начаты работы и в детском саду неподалеку здесь заменят 45 радиаторов отопления и сделают все необходимое, чтобы ребятишки зимой не мерзли.

Параллельно приводят в порядок многоэтажки – в это году надо восстановить 23 здания. В 9 домах в самом Кировске по большей части работы идут к концу, а в тех 14, что расположены в пригороде, уже завезли стройматериалы. Строителям важно успеть до холодов, поэтому о выходных речи нет.

Кировск в мирное время был уютным, комфортным для жизни. И сегодня в городке должна кипеть жизнь. В центре города, в сквере сняли старую тротуарную плитку и кладут новую. Там появится современная зона отдыха для взрослых и развлечений – для ребятни. А в городском парке – детская и спортивная площадки.

- Огромное спасибо и низкий поклон не только от меня, но и от всех жителей нашего города за то, что вы пришли к нам на помощь, когда нам очень сложно и очень тяжело, - поблагодарила сибиряков мэр Кировска Виктория Сергеева. - Эта помощь направлена во все сферы деятельности. Это и образование, и жилищный фонд, и обеспечение спецтехникой, и благоустройство. Также на особом контроле находится наш главный вопрос – обеспечение водой, я надеюсь, что он тоже будет решен с помощью Иркутской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Школьников отправили в детские лагеря

Луганские школьники в этом году отправились в детские лагеря, многие – впервые в жизни. Группа ребятишек с помощью шефов из Иркутска побывала на Байкале, а еще около 200 – в Крыму, в Евпатории.