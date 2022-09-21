Землетрясение в Бурятии 21 сентября зафиксировали иркутские сейсмологи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Бурятии 21 сентября зафиксировали иркутские сейсмологи. Эпицентр находился в Баргузинском районе, до ближайшего населенного пункта было всего 7 километров. Энергетический класс землетрясения составил 11.4 , магнитуда - 4.1. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН и республиканское МЧС.

Землетрясение в Бурятии 21 сентября

По данным специалистов, сильнее всего (до 5-6 баллов) толчки были в улусе Улюн. До 5 баллов ощущалось в селе Суво, также в 4-5 баллов зарегистрированы толчки в улусе Хилгана, селе Баргузин. 4 балла отмечено в населенных пунктах Баянгол, Уро, Читкан.

- В селе Адамово ощущалось до 3-4 баллов, - говорят сейсмологи. – Землетрясение в три балла было в населенных пунктах Гусиха, Курумкан, Усть-Баргузин, 2-3 балла ощущалось в населенных пунктах Аргада, Сахули, Могойто, Арзгун. 2 балла зафиксировано в селе Максимиха.

Землетрясение в Бурятии 21 сентября произошло в 6.49 утра по местному времени. По данным МЧС РФ по Республике Бурятия, не все жители Баргузинского района заметили колебание литосферных плит. Слабые толчки – до 3 баллов ощущались в 5 населенных пунктах – это Баргузин, Сухая, Нестериха, Суво, Улюн.

- Информации о пострадавших и разрушениях в оперативную дежурную смену не поступало, - говорят спасатели.

Тем не менее, сотрудники МЧС – три рабочих группы – выдвинулись для обследования населенных пунктов и территории.

Землетрясение в Бурятии 21 сентября. Эпицентр в Баргузинском районе. Фото: Байкальский фидиал Единой геофизической службы РАН

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