Квартира была в крови: мужчина задушил и расчленил соседку в Забайкалье

Подозреваемого в убийстве пенсионерки арестовали в Краснокаменске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Придя в гости к пожилой матери, житель Краснокаменска пришел в ужас. Квартиры была полна следов крови. Самой хозяйки дома не было. Мужчина подумал о самом страшном. Он сразу же вызвал полицию. Прибывшие по адресу правоохранители опросили соседей и возможных очевидцев. Вскоре на запястьях подозреваемого в расправе над пенсионеркой защелкнулись наручники. Следователи задержали 49-летнего мужчину, который проживал в том же подъезде.

- При допросе он признался в совершении убийства, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

Душегуб подробно описал, как и почему выбрал своей жертвой 71-летнюю женщину. По его словам, в тот день он был пьян. Заявившись к соседке на порог, обвиняемый устроил скандал. Выйдя из себя, сибиряк напал на пенсионерку, предварительно закрыв входную дверь на ключ. Он задушил ее, а когда осознал, что произошло, решил замести следы.

- Обвиняемый расчленил тело женщины и избавился от него, - делятся жуткими подробностями преступления в СК.

Судом избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи завели уголовное дело об убийстве.

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