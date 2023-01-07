Какой будет погода в Иркутске в последние праздничные дни 7 и 8 января, рассказали синоптики

В субботу, 7 января, температура воздуха составит -6-8 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новогодние праздники подходят к концу, но жителей Иркутской области впереди ждут еще целых два выходных дня. Еще многое можно успеть и сделать! Главное, чтобы планам сибиряков не помешала погода. Чего ожидать от небесной канцелярии в ближайшие дни? Ответ знают синоптики.

Итак, прогнозируется, что в субботу, 7 января, в регионе будет облачно c прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северно-западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 15-17 метров в секунду и метели. Столбик термометра покажет -5-10 градусов. При облачной погоде -15-20 градусов.

- В Иркутске субботний день выдастся облачным, но с небольшим снегом. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура составит -6-8 градусов, - рассказали в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье, 8 января, в столице региона минимальная температура воздуха ночью составит -18 градусов. Днем столбики термометра покажут до -5 градусов. К вечеру возможен слабый снег.

Ранее сотрудники МЧС предупреждали жителей Приангарья о капризах погоды. Из-за метели спасатели настоятельно рекомендуют водителям автомобилей учитывать состояние дорог и условия видимости, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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