Больше не холостяк: у капуцина Гарри из зоопарка в Иркутске появилась невеста

Капуцин Гарри ждал свою невесту из каратина почти 8 месяцев. Фото: Иркутская зоогалерея

Больше не холостяк. У капуцина Гарри в зоопарке на Фортуне появилась невеста. Он ждал ее несколько лет. Причина такого долгого ожидания проста – не было самок. По словам координатора Иркутской зоогалереи Людмилы Ивушкиной, самцов капуцинов часто продают, а вот самок днем с огнем не сыщешь.

- В какой-то момент удалось найти сразу два варианта, - делится Людмила.

Но и после покупки капуцину свою суженую снова пришлось ждать почти год – восемь месяцев дама сердца была на карантине.

- Когда выбирали между этих двух самок, одна была здорова, а вторая находилась в неудовлетворительном состоянии, - говорит иркутянка. – Мы об этом знали и решили взять ту, которой мы реально были нужны. Без нас она просто бы не выжила. Мы ее выкупили у перекупов, те приобрели ее на передвижной выставке, зная, что обезьяна больна. Сознательно пошли на такой риск.

Чем же болела обезьянка? У нее был сильный гормональный сбой, а это – не инфекция, которую можно вылечить курсом антибиотиков.

- Гормональный сбой восстанавливается очень долго, у нас на это ушло почти 8 месяцев, - рассказала КП-Иркутск Людмила Ивушкина. – Недавно пару поселили в один вольер. Когда их знакомили, делали это аккуратно, сначала через решетку их ссаживали. Мало ли что кому в голову взбредет. Но теперь уже точно можно сказать, что они друг другу понравились.

Специалисты отмечают, что обезьяны очень социальные животные. Им без сородичей приходится трудно. Вот, наконец, у Гарри появилась родственная душа. Кто знает, возможно, они и станут парой.

- Им обоим примерно по 8-9 лет, они уже готовы к семейной жизни, - считает Людмила Ивушкина. - Они одного вида, они похожи очень сильно по конституции. В общем, никаких противопоказаний, чтобы им жить вместе – нет. А там уж пусть они сами решают.

Первая самка Гарри погибла

Гарри живет в иркутском зоопарке уже около пяти лет. Судьба у него тоже сложная. О том, что по соседнему городу Ангарку бегает две обезьяны поступило сообщение в приют для бездомных животных.

- Гарри тогда удалось поймать, а вот самка погибла, - рассказывает, что знает о жизни обезьяны Людмила Ивушкина. – Мы его потом выкупили из собачьего приюта за большие деньги.

Гарри жажды жизни после таких перипетий не растерял. Общительный, активный. У его вольера всегда много народу – интересно посмотреть за неутомимой обезьяной. Многие передают ему вкусные подарки – виноград, бананы. Однако, мало кто знает, что капуцины настоящие хищники.

- Капуцины отличаются от других обезьян, тем, что они мясоеды, - отмечает Людмила Ивушкина. - Употребляют очень много белковой пищи и если есть выбор отведать мяса или фрукт, первым на очереди у них всегда будет мясо.

В природе капуцины живут в тропических лесах от Гондураса на севере до Южной Бразилии на юге. Едят орехи, побеги, семена, плоды деревьев, а также насекомых, древесных лягушек, не прочь разорить и птичьи гнезда.

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