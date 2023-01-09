Спасатели вскрывали окно: 10-летний ребенок один заперся в квартире и не отзывался на стук и звонки испуганных родителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не на шутку встревожил родителей 10-летний ребенок в Улан-Удэ. Он остался один дома, заперся изнутри, а когда мама и папа пытались попасть в квартиру, не откликался. Они и звонили, и стучали в дверь со всей силы, но в ответ - ничего, только тишина... Испуганные супруги стали звонить спасателям. Они быстро прибыли на помощь. Ведь мало ли что могло произойти!

- В присутствии сотрудника полиции, при помощи трехколенной лестницы, спасатели БРПСС проникли в квартиру через окно 2-го этажа, - рассказали в Бурятской Республиканской поисково-спасательной службе.

Оказавшись в доме, они обнаружили, что ребенок просто крепко спал, поэтому и не слышал звонки и стук в дверь. Ничего страшного, к счастью, с ним не произошло. Как рассказали спасатели, ребенок был в удовлетворительном состоянии. Почему он оставался дома один, без присмотра, не сообщается.

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