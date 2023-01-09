Сайт "КП"-Иркутск набрал в декабре 1,1 миллиона уникальных посетителей Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Сайт irk.kp.ru в декабре 2022 года вновь установил яркий показатель по уникальным посетителям - их набралось 1 млн 133 тысячи! А также собрал 2 млн 170 тысяч просмотров. Таковы данные счетчика LiveInternet. Для сравнения, в декабре 2021 года на сайт "КП"-Иркутск зашли 621 тысяча "уников" (поясним, что уникальный посетитель - тот, кто зашел на сайт один раз в сутки). Вот такой прирост, практически в два раза! А это означает, что наши материалы нужны и важны читателям.

Кроме того, в декабре сайт irk.kp.ru побил показатели предыдущего месяца, ноября 2022-го, - тогда у нас были 1 млн 133 тысячи уникальных посетителей и 2 млн 78 тысяч просмотров.

Итак, какими материалами больше всего интересовались читатели нашего сайта в декабре 2022 года? В первую очередь, это истории - трагические, серьезные, счастливые - но главное, для людей и про людей. В лидерах - эксклюзивные статьи про детей-героев, которыми можно гордиться:

1. «Слезь с Иры, а то ударю!»: Первоклассница спасла подругу от педофила и решила стать следователем - 121,8 тысячи просмотров.

2. «Вову увел странный дядя!»: что стало с 9-летним мальчиком, который спас друга от педофила в Забайкалье - 67,6 тысячи просмотров.

3. Защищал маму от мужа-тирана: как сложилась судьба 14-летнего мальчика, который зарезал отчима - 49,5 тысячи просмотров.

Также на сайте irk.kp.ru в декабре активно читали другие статьи и новости, переходили на наши конкурсы "Мама в погонах 2022 в Иркутске" и "Мой ласковый зверь 2022 в Иркутске".

Но «КП»-Иркутск - это не только сайт. Это ежедневная газета, где публикуются наши лучшие материалы. Это самые актуальные новости и интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM и на 99.5 FM в Братске, а также на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В нашей группе во «ВКонтакте» - 55,7 тысячи подписчиков, в «Одноклассниках» - 57 тысяч, в канале в мессенджере «Телеграм» - 2 тысячи. Для аудитории регулярно разыгрываются подарки.

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