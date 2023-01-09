Житель Бурятии приехал к другу отпраздновать Новый год и насмерть забил его табуретом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 декабря 57-летний мужчина приехал к своему приятелю в Мухоршибирский район Бурятии, чтобы вместе отпраздновать Новый год. Сибиряк встретил старого друга, как полагается. Еще днем они начали выпивать, а к вечеру под влиянием алкоголя сильно поссорились. Началась драка. Гость на протяжении двух часов бил хозяина дома кулаками и ногами. В ход у разъяренного мужчины пошел даже деревянный табурет.

- Спустя некоторое время от полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Душегуб хотел избежать срока, но его замучила совесть. Спустя два дня он сам пришел в полицию с повинной. Тело 64-летнего жителя поселка Мухоршибирь нашли в кладовке в его доме. Чтобы замести следы, подозреваемый закидал труп сеном. Против него следователями СК заведено дело об убийстве.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - рассказали в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу на время следствия.

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