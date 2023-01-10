Синоптики сообщили, когда ударят морозы до -57 в Иркутской области

В Иркутскую область движутся низкие температуры с побережья Северного Ледовитого океана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Иркутской области очень порадовало резкое потепление. Так, в Тайшете синоптики отмечали повышение температур до +5… +6, а в Нижнеудинске и вовсе прошел дождь! Но, так, конечно, не могло продлиться всю зиму. В ночь с 12 на 13 января синоптики прогнозируют резкое похолодание для всего Приангарья.

- К нам движутся низкие температуры с побережья Северного Ледовитого океана, - рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск начальник Иркутского гидрометеорологического центра Юлия Янькова. - Так, в Катанском районе ночью температура упадет до -52… -57. В Иркутске и южных районах до -32… -35. Днем жителям областного центра столбик термометра покажет до -20. Но такой холод будет «кусать» нас недолго. Уже в воскресенье воздушные массы сместятся на запад.

Небесная канцелярия решила удивить жителей области не только лютыми морозами, но и метелями и снегопадами, которые придут в Приангарье раньше холодов. Уже 11 января иркутян ждет ледяной северо-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 13 м/с.

- Что касается аномального потепления, то таких случаев было очень мало за всю историю наблюдений, которые даже не вспомнить так сразу, - сообщила Юлия Янькова. - А вызвал такую "жаркую" погоду в январе заток воздуха с европейской части России и со средней Азии. Это, конечно, нормальное явление, но не зимой.