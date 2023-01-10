Трое мужчин с битами ворвались в квартиру предпринимателя в Иркутске, ограбили его и убили. Скоро состоится суд

28-летнего мужчину осудят за разбой и убийство предпринимателя в Иркутске. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

История эта произошла в 2017 году и сейчас пришла к своему логическому финалу. Тогда, почти шесть лет назад в квартиру одного из иркутских предпринимателей весной ворвались трое мужчин с битой и палками. Избили его до полусмерти. Хотели ли они его убить - неизвестно, а вот ограбить - точно. Они вынесли из дома пострадавшего ювелирные украшения, дорогие смартфоны и деньги. В общей сложности ущерб был в 350 тысяч рублей. Стоит отметить, что пошли на дело они, рассчитывая на более крупный «улов».

О том, что в квартире должна быть крупная сумма, мужчина ранее сам рассказал одному из нападавших. Они были коллегами на вещевом рынке в Иркутске. Торговали неподалеку. Тогда-то у торговца и возник преступный план.

- Он точно сказал, что у него дома сейчас хранится эта сумма, товар продал, - подговаривал он своих подельников.

По всей видимости, уговаривать долго их не пришлось. План созрел и скоро претворился в жизнь. Но в квартире предпринимателя обещанного куша не оказалось. Может быть, именно это и вызвало такую агрессию у разбойников. По словам следователей СК РФ по Иркутской области, они нанесли ему множество ударов.

- Избитый предприниматель скончался в больнице, - поделились с КП-Иркутск следователи.

Подозреваемые скрылись, уехали из России. Они были из других стран, подались на Родину. Один из них сменил там фамилию и спустя несколько лет вернулся в нашу страну.

- В мае 2022 года сотрудники уголовного розыска задержали его в московском метро, позже он был этапирован в Приангарье, - поделились материалами дела в ГУ МВД России по Иркутской области.

Ему предъявлено обвинение за «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору...с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», а также за «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем». Согласно Уголовному кодексу России за первое преступление 28-летнему иностранцу грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, за второе – от восьми и до 20 лет заключения либо пожизненное.

- Уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины с обвинительным заключением передано в суд, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.

В скором времени подозреваемый предстанет перед судом.

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