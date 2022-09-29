«Вот они, родные люди и лица». Дима Билан рассказал о встрече с мобилизованными мужчинами на вокзале в Улан-Удэ

Дима Билан рассказал о встрече с мобилизованными мужчинами на вокзале в Улан-Удэ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звезда российского шоу-бизнеса Дима Билан продолжает гастроли по городам страны с шоу под названием «40», посвященному своему первому серьезному юбилею. Встретившись с фанатами в Иркутске, певец отправился в Улан-Удэ. В столице Бурятии артист и его команда была уже ранним утром. Их поезд прибыл на вокзал в 5:50. В это же время семьи провожали мобилизованных мужчин – сыновей, отцов, братьев и друзей.

- Сегодня на перроне снова были солдаты! Нашим большим коллективом мы разгружали аппаратуру, а они загружали рюкзаки и сумки цвета хаки, - поделился Билан с подписчиками в Instagram* (*принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ.) – Я стоял и смотрел, пытаясь поймать взгляд, чтобы сказать заветное «С богом!» … какая-то особая энергия была вокруг ребят, либо была всегда, либо стала отчетлива видна в эти особенные дни! Я про себя думал – а ведь вот они родные люди и лица!

Вскоре сибиряки заметили, что за ними наблюдает знаменитый исполнитель. Мужчины в форме без стеснения подошли к Билану, как к старому другу.

«- Димон, мож сфотографируемся на долгую память?

- Конечно!

- Мы еще обязательно увидимся! – сказали мы друг другу. Мне было легко смотреть им в глаза. И мы пошли в рассветное утро по перрону», - продолжает рассказывать победитель Евровидения.

Также Дима Билан поделился, что не планирует останавливать концерты и гастроли. «Задача артиста быть невозмутимым в любой ситуации», - заявил он, заявив, что часть прибыли с выступлений в туре будет направлена детским домам, школам и нуждающимся.

«Если вам плохо на душе, и вы ощущаете вялость, просто пойте, пойте то, что душе угодно, ей тоже нужно выговориться!» - заключил певец.

Напомним, 1 сентября в День знаний Дима выпустил клип на кавер-версию советского кинохита «Крылатые качели» Юрия Энтина и Евгения Крылатова из картины «Приключения Электроника». Ролик посвящен погибшим на Донбассе в результате обстрелов украинской стороны детям, которые в школу уже не пойдут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Билан спел «Крылатые качели» в честь погибших детей Донбасса: душераздирающий клип заставляет плакать даже мужчин. Ранее артист выражал готовность материально помогать республикам. (подробности)

Раз надо, значит, надо. Под марш Прощание славянки проводили первых мобилизованных в Иркутской области. Первые мобилизованные из Иркутской области отправились в военно-учебный центр. (подробности)