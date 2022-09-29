Росрыболовство подтвердило снятие запрета на вылов омуля для рыбаков-любителей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вылов омуля на Байкале был запрещен с октября 2017 года. Ограничения пришлось ввести из-за того, что численность этой рыбы в озере резко пошла на убыль. Наказание за незаконную рыбалку для частников могла легко «потянуть» на реальный срок. Чтобы исправить ситуацию, Росрыболовством было принято решение увеличить количество выпускаемой в Байкал молоди и поручить ведомствам повсеместно контролировать продажи деликатеса. К слову, умелые продавцы быстро нашли ему замену. С прилавков прекрасно разлетаются пелядь, сиг и омуль из Якутии. Народный вариант - хариус. Однако вскоре все может измениться, и рыбные ряды вновь пополнятся свежим эндемиком. Снятие запрета на вылов омуля в последние годы часто обсуждают специалисты из разных сфер.

Снятие запрета на вылов омуля

- С 1 февраля 2023 года рыболовами-любителями будет разрешен лов байкальского омуля в Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском и Южно-Байкальском рыбопромысловых районах. Ловить байкальского омуля можно будет с февраля до распаления льда и в летний период времени, - такое заявление сделали в Росрыбаловстве. Решение принято 27 сентября.

Также снятие запрета на вылов омуля будет действовать в Приангарье в Южно-Байкальском рыбопромысловом районе. Там «поохотиться» с удочками будет разрешено с 1 по 15 июля включительно. Кроме того, определен промысловый размер местного деликатеса — не менее 20 см.

Важно! запрет на коммерческий вылов сохраняется. Исключением станет лишь Богучанское водохранилище. Специалисты и здесь установили ограничения. Лимит по объему добычи рыбы промышленным путем в 2022 году – 40,206 тонн.

Ознакомиться с обновленными правилами рыболовства на Байкале, в том числе снятие запрета на вылов омуля, можно ЗДЕСЬ.

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