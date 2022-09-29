В магазине спецодежды Читы бесплатно раздают амуницию для мобилизованных

Фото: из личного архива Григория

Берцы, балаклавы, наколенники, подсумки… Это лишь малая часть списка вещей, которые рекомендуют взять с собой мобилизованным. Поэтому атмосфера в военторгах сейчас напоминает дни распродаж в торговых центрах. И пока одни могут завышать цены на амуницию и предметы первой необходимости, другие готовы раздавать их бесплатно.

37-летний житель Читы Григорий работает продавцом-консультантом в одном из магазинов товаров для туризма и охоты. В свободное время занимается страйкболом. Благодаря давнему увлечению, в квартире у мужчины сохранилось профессиональное обмундирование.

Фото: из личного архива Григория

- После объявления о частичной мобилизации, в спецмагазинах нашего города практически не осталось амуниции. Подсумки, наколенники, спальники, чехлы для фонарей и ножей… В момент все стало дефицитом. А у меня это лежит дома, и я этим не пользуюсь. Так почему бы не отдать вещи тем, кому они сейчас действительно нужны? -рассказывает Григорий. – В воскресенье пошел на работу и захватил с собой амуницию. Выставил на витрину и подписал: «Видишь нужное – возьми. Есть лишнее – оставь другому!». В тот же день, покупатели, которые заглядывали в наш магазин разобрали практически все! Парни закупались перед сборами. Надеюсь, им это поможет!

На следующий день об инициативе Григория узнал руководитель магазина Алексей Радченко. Мужчина поддержал своего сотрудника и предложил дополнить ассортимент, выставив на стенд несколько комплектов термобелья, берцы и прочую спецодежду. А после этого к акции подключились и другие горожане.

Фото: из личного архива Григория

- Например, приходили бывшие военнослужащие и приносили свою форму, которая стала им мала. Забрали. Затем женщина заходила в магазин. Увидела наш стенд и просто захотела помочь. Купила охотничьи спички и положила их к остальным вещам. И как-то так получилось, что акция стала носить массовый характер. Одни вещи приносят, другие забирают, - рассказывает руководитель магазина Алексей Радченко. – Здорово, что среди нас столько неравнодушных людей!

Как рассказывают Григорий и Алексей, мобилизованные разобрали несколько партий спецодежды, поэтому сейчас стенд уже практически пустой. Мужчины надеются, что жители Читы и в дальнейшем поддержат призывников. А магазин на улице Нечаева всегда может послужить площадкой для благотворительности.