В "Ботанику" пришла "Удача"

Открытие нового универсама «Удача» специально для жителей «Ботаники». Фото компании.

Квартал «Ботаника» совсем молодой район Иркутска. Красивый, новый, с детскими площадками и парковками. Однако за продуктами жители ездили в другие районы города.

И вот свершилось! 29 сентября состоялось открытие нового универсама «Удача» специально для жителей «Ботаники». Его действительно ждали. Всегда удобно и комфортно иметь рядом с домом универсам. А здесь не только продукты, но и непродовольственные товары, бытовая химия, аптека. И сама «Удача» открыла свои двери для покупателей в новом формате: современное оборудование, обновленный яркий дизайн, экспресс-кассы, новый уровень обслуживания. Большая площадь торгового зала позволила представить расширенный ассортимент товаров. А это значит, акций и специальных предложений станет здесь еще больше.

Универсамы «Удача» — это современное оборудование, обновленный яркий дизайн, экспресс-кассы, новый уровень обслуживания. Фото компании.

Как рассказала руководитель отдела маркетинга Ирина Бритова, это начало обновления всего формата универсамов «Удача», новый современный подход к розничным продажам, желание стать ближе к покупателю, стремление сделать универсамы уютнее, красивее и комфортнее. «Мы очень надеемся, что покупатели оценят наши старания и будут с удовольствием совершать свои покупки».

И открытие нового универсама «Удача» в «Ботанике» было тоже необычным. Это не просто открытие, а настоящий трехчасовой праздник с диджеем, стильным ведущим, детскими аниматорами, выступлениями фокусника и «зеркальных людей». Конечно, были и подарки, как на любом празднике. Всем покупателям «Удача» вручила бонусные карты «Смайл», а участникам конкурсов классные и вкусные призы.

Всем покупателям «Удача» вручила бонусные карты «Смайл». Фото компании.

В завершение праздника состоялась лотерея, где подарки получили самые везучие и счастливые покупали. Всем детям на празднике подарили коллекционные альбомы динозавров с оживающей реальностью. Одним словом, было весело и интересно!

Текст: Ирина ВЫГОВСКАЯ

На правах рекламы.