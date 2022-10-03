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Общество3 октября 2022 9:02

В "Ботанику" пришла "Удача"

Современный универсам открылся в новом жилом квартале
Открытие нового универсама «Удача» специально для жителей «Ботаники». Фото компании.

Открытие нового универсама «Удача» специально для жителей «Ботаники». Фото компании.

Квартал «Ботаника» совсем молодой район Иркутска. Красивый, новый, с детскими площадками и парковками. Однако за продуктами жители ездили в другие районы города.

И вот свершилось! 29 сентября состоялось открытие нового универсама «Удача» специально для жителей «Ботаники». Его действительно ждали. Всегда удобно и комфортно иметь рядом с домом универсам. А здесь не только продукты, но и непродовольственные товары, бытовая химия, аптека. И сама «Удача» открыла свои двери для покупателей в новом формате: современное оборудование, обновленный яркий дизайн, экспресс-кассы, новый уровень обслуживания. Большая площадь торгового зала позволила представить расширенный ассортимент товаров. А это значит, акций и специальных предложений станет здесь еще больше.

Универсамы «Удача» — это современное оборудование, обновленный яркий дизайн, экспресс-кассы, новый уровень обслуживания. Фото компании.

Универсамы «Удача» — это современное оборудование, обновленный яркий дизайн, экспресс-кассы, новый уровень обслуживания. Фото компании.

Как рассказала руководитель отдела маркетинга Ирина Бритова, это начало обновления всего формата универсамов «Удача», новый современный подход к розничным продажам, желание стать ближе к покупателю, стремление сделать универсамы уютнее, красивее и комфортнее. «Мы очень надеемся, что покупатели оценят наши старания и будут с удовольствием совершать свои покупки».

И открытие нового универсама «Удача» в «Ботанике» было тоже необычным. Это не просто открытие, а настоящий трехчасовой праздник с диджеем, стильным ведущим, детскими аниматорами, выступлениями фокусника и «зеркальных людей». Конечно, были и подарки, как на любом празднике. Всем покупателям «Удача» вручила бонусные карты «Смайл», а участникам конкурсов классные и вкусные призы.

Всем покупателям «Удача» вручила бонусные карты «Смайл». Фото компании.

Всем покупателям «Удача» вручила бонусные карты «Смайл». Фото компании.

В завершение праздника состоялась лотерея, где подарки получили самые везучие и счастливые покупали. Всем детям на празднике подарили коллекционные альбомы динозавров с оживающей реальностью. Одним словом, было весело и интересно!

Текст: Ирина ВЫГОВСКАЯ

На правах рекламы.

БИЗНЕС-ПРЕСС