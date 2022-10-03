Идеи для осенней выпечки: 5 простых и вкусных рецептов, которые займут всего полчаса

Пирог с яблоками и брусникой. Фото: архив компании.
Что может быть приятнее в прохладный осенний вечер, чем собраться за столом всей семьей и согреться вкусным чаем с ароматной выпечкой? Предлагаем пять сдобных рецептов с использованием сухого молока ««Нью Милки»» и «Сопьо Крима». Готовить очень быстро и легко - справится даже начинающий кулинар!
ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ И БРУСНИКОЙ
Если хотите попробовать осень на вкус, просто испеките этот пирог. Самое сложное в приготовлении - набраться терпения, чтобы дождаться, когда лакомство можно вынимать из духовки.
Понадобится:
200 г муки
100 г сахара
100 г сухого молока ««Нью Милки»»
3 яйца
20 г картофельного крахмала
3 г разрыхлителя
100 г брусники
2 яблока
Как готовить:
1. Взбиваем яйца и сахар в пышную пену, параллельно добавляем сухое молоко «Нью Милки» и крахмал.
2. Просеиваем муку, разрыхлитель и соединяем частями с яичной смесью. Замешиваем полувязкое тесто.
3. Яблоки чистим и нарезаем пластинами.
4. Выкладываем в форму половину теста, сверху - яблоки и бруснику, а затем укрываем оставшимся тестом.
5. Выпекаем 40 минут при 180 градусах.
Готово! Можно пофантазировать с добавками - например, посыпать пирог корицей или сахарной пудрой или подать горячую выпечку с шариком мороженого.
Кекс с изюмом. Фото: архив компании.
КЕКС С ИЗЮМОМ
Кексы с изюмом - для многих это вкусные воспоминание из детства. Побалуйте своих домочадцев нежной выпечкой!
Понадобится:
110 г муки
70 г сахара
1 ч. л. разрыхлителя
щепотка соли
1 яйцо
2 ч.л. сухого молока «Нью Милки»
50 гр теплой воды
40 мл растительного масла
50 гр изюма
Как готовить:
1. Смешиваем муку, сахар, разрыхлитель и соль.
2. Разводим сухое молоко «Нью Милки» в теплой воде, добавляем яйцо и масло.
3. Соединяем обе массы. Получится нежное, текучее тесто. Добавляем изюм.
4. Раскладываем тесто по формочкам, сверху присыпаем сахаром.
5. Выпекаем 15 - 20 минут при 200 градусах.
Кексы получаются воздушными! Перед подачей советуем выпечку охладить и посыпать сахарной пудрой.
Пышные панкейки. Фото: архив компании.
ПЫШНЫЕ ПАНКЕЙКИ
Нагрянули гости и нужно срочно угостить их чем-то очень вкусным? Выручат панкейки - те же блинчики, но на заморский лад. Выглядят необычно, а пекутся проще простого!
Понадобится:
1 яйцо
2 ст. л. растительного масла
175 г муки
5 ч. л. сухого молока «Нью Милки»
10 г разрыхлителя
щепотка соли
2 ст. л. сахара
200 мл воды
Мед, сироп или варенье для подачи.
Как готовить:
1. Разводим сухое молоко «Нью Милки» в теплой воде и даем немного настояться.
2. Яйцо взбиваем с сахаром до увеличения объема.
3. К яйцу добавляем молоко и масло, перемешиваем.
4. Отдельно смешиваем венчиком муку, соль и разрыхлитель.
5. Соединяем все ингредиенты, замешиваем тесто.
6. Выпекаем панкейки на сухой сковороде на среднем огне, с двух сторон, под крышкой.
Сливочная запеканка. Фото: архив компании.
СЛИВОЧНАЯ ЗАПЕКАНКА
Обязательный ингредиент для этой выпечки - отличное настроение. А оно обеспечено, особенно если и готовить, и пробовать запеканку вы будете всей дружной семьей.
Понадобится:
200 г творога
1 яйцо
20 г грецких орехов
2 ст. л. сухого молока «Сопьо Крима»
Как готовить:
1. Измельчаем грецкие орехи ножом.
2. Соединяем все ингредиенты и тщательно вымешиваем.
3. Творожную массу распределяем по форме для запекания.
4. Запекаем при температуре 160 градусов 20 - 30 минут до золотистой корочки.
Подаем со сметаной!
Экономичные блинчики. Фото: архив компании.
ЭКОНОМИЧНЫЕ БЛИНЧИКИ
Ну и, конечно, классические блинчики! Тонкие, нежные, ажурные - они идеальны для завтрака или чаепития в любое время дня.
Кстати, вы знали, что выпекать блины на сухом молоке не только вкусно, но и очень экономично? Достаточно развести всего две столовые ложки сухого молока «Нью Милки» в 300 мл воды. А если у вас, скажем, аллергия на коровье молоко и яйца, то в этом рецепте от них легко отказаться. Блинчики все равно получатся такими, что пальчики оближешь!
Понадобится:
300 мл воды
1 яйцо
50 г сухого молока «Нью Милки»
30 мл растительного масла
150 гр муки
0,5 ч. л. соды
сахар и соль по вкусу
1 ст. л. сублимированной малины для украшения
Как готовить:
1. Разводим сухое молоко «Нью Милки» в теплой воде и даем немного настояться.
2. Добавляем сахар, соль, яйцо, взбалтываем. Небольшими порциями вводим муку, затем соду и замешиваем негустое тесто.
3. Вливаем растительное масло и еще раз перемешиваем.
4. Жарим на хорошо разогретой сковороде.
Перед подачей блины можно посыпать для красоты сублимированной малиной. Не забудьте любимые топпинги - сметану, мед, варенье или соусы.
Пробуйте каждый день новые рецепты с сухим молоком «Нью Милки» и сливками «Сопьо Крима».
Это полностью натуральные растительные заменители сухих молока и сливок, производимое корейской компанией «Хичанг». Они подходят всем, кто не может употреблять молочную продукцию (например, в связи с аллергией или непереносимостью лактозы), но не хочет себе в этом отказывать.
Кроме того, «Нью Милки» и «Сопьо Крима» имеют ряд преимуществ: оптимальное соотношение цены и качества по сравнению с натуральными сухими сливками и молоком, отсутствие привязанности к сезону, длительный срок годности - два года, польза для здоровья, а также полная и быстрая растворимость и стабильность при высоких температурах.
А самое главное - это, конечно же, богатый молочный вкус. Выпечка с использованием этих ингредиентов получается пышной и аппетитной, с ровной текстурой и неповторимым молочным вкусом и ароматом.