Идеи для осенней выпечки: 5 простых и вкусных рецептов, которые займут всего полчаса

Пирог с яблоками и брусникой. Фото: архив компании.

Что может быть приятнее в прохладный осенний вечер, чем собраться за столом всей семьей и согреться вкусным чаем с ароматной выпечкой? Предлагаем пять сдобных рецептов с использованием сухого молока ««Нью Милки»» и «Сопьо Крима». Готовить очень быстро и легко - справится даже начинающий кулинар!

ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ И БРУСНИКОЙ

Если хотите попробовать осень на вкус, просто испеките этот пирог. Самое сложное в приготовлении - набраться терпения, чтобы дождаться, когда лакомство можно вынимать из духовки.

Понадобится:

200 г муки

100 г сахара

100 г сухого молока ««Нью Милки»»

3 яйца

20 г картофельного крахмала

3 г разрыхлителя

100 г брусники

2 яблока

Как готовить:

1. Взбиваем яйца и сахар в пышную пену, параллельно добавляем сухое молоко «Нью Милки» и крахмал.

2. Просеиваем муку, разрыхлитель и соединяем частями с яичной смесью. Замешиваем полувязкое тесто.

3. Яблоки чистим и нарезаем пластинами.

4. Выкладываем в форму половину теста, сверху - яблоки и бруснику, а затем укрываем оставшимся тестом.

5. Выпекаем 40 минут при 180 градусах.

Готово! Можно пофантазировать с добавками - например, посыпать пирог корицей или сахарной пудрой или подать горячую выпечку с шариком мороженого.

Кекс с изюмом. Фото: архив компании.

КЕКС С ИЗЮМОМ

Кексы с изюмом - для многих это вкусные воспоминание из детства. Побалуйте своих домочадцев нежной выпечкой!

Понадобится:

110 г муки

70 г сахара

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

1 яйцо

2 ч.л. сухого молока «Нью Милки»

50 гр теплой воды

40 мл растительного масла

50 гр изюма

Как готовить:

1. Смешиваем муку, сахар, разрыхлитель и соль.

2. Разводим сухое молоко «Нью Милки» в теплой воде, добавляем яйцо и масло.

3. Соединяем обе массы. Получится нежное, текучее тесто. Добавляем изюм.

4. Раскладываем тесто по формочкам, сверху присыпаем сахаром.

5. Выпекаем 15 - 20 минут при 200 градусах.

Кексы получаются воздушными! Перед подачей советуем выпечку охладить и посыпать сахарной пудрой.

Пышные панкейки. Фото: архив компании.

ПЫШНЫЕ ПАНКЕЙКИ

Нагрянули гости и нужно срочно угостить их чем-то очень вкусным? Выручат панкейки - те же блинчики, но на заморский лад. Выглядят необычно, а пекутся проще простого!

Понадобится:

1 яйцо

2 ст. л. растительного масла

175 г муки

5 ч. л. сухого молока «Нью Милки»

10 г разрыхлителя

щепотка соли

2 ст. л. сахара

200 мл воды

Мед, сироп или варенье для подачи.

Как готовить:

1. Разводим сухое молоко «Нью Милки» в теплой воде и даем немного настояться.

2. Яйцо взбиваем с сахаром до увеличения объема.

3. К яйцу добавляем молоко и масло, перемешиваем.

4. Отдельно смешиваем венчиком муку, соль и разрыхлитель.

5. Соединяем все ингредиенты, замешиваем тесто.

6. Выпекаем панкейки на сухой сковороде на среднем огне, с двух сторон, под крышкой.

Сливочная запеканка. Фото: архив компании.

СЛИВОЧНАЯ ЗАПЕКАНКА

Обязательный ингредиент для этой выпечки - отличное настроение. А оно обеспечено, особенно если и готовить, и пробовать запеканку вы будете всей дружной семьей.

Понадобится:

200 г творога

1 яйцо

20 г грецких орехов

2 ст. л. сухого молока «Сопьо Крима»

Как готовить:

1. Измельчаем грецкие орехи ножом.

2. Соединяем все ингредиенты и тщательно вымешиваем.

3. Творожную массу распределяем по форме для запекания.

4. Запекаем при температуре 160 градусов 20 - 30 минут до золотистой корочки.

Подаем со сметаной!

Экономичные блинчики. Фото: архив компании.

ЭКОНОМИЧНЫЕ БЛИНЧИКИ

Ну и, конечно, классические блинчики! Тонкие, нежные, ажурные - они идеальны для завтрака или чаепития в любое время дня.

Кстати, вы знали, что выпекать блины на сухом молоке не только вкусно, но и очень экономично? Достаточно развести всего две столовые ложки сухого молока «Нью Милки» в 300 мл воды. А если у вас, скажем, аллергия на коровье молоко и яйца, то в этом рецепте от них легко отказаться. Блинчики все равно получатся такими, что пальчики оближешь!

Понадобится:

300 мл воды

1 яйцо

50 г сухого молока «Нью Милки»

30 мл растительного масла

150 гр муки

0,5 ч. л. соды

сахар и соль по вкусу

1 ст. л. сублимированной малины для украшения

Как готовить:

1. Разводим сухое молоко «Нью Милки» в теплой воде и даем немного настояться.

2. Добавляем сахар, соль, яйцо, взбалтываем. Небольшими порциями вводим муку, затем соду и замешиваем негустое тесто.

3. Вливаем растительное масло и еще раз перемешиваем.

4. Жарим на хорошо разогретой сковороде.

Перед подачей блины можно посыпать для красоты сублимированной малиной. Не забудьте любимые топпинги - сметану, мед, варенье или соусы.

Пробуйте каждый день новые рецепты с сухим молоком «Нью Милки» и сливками «Сопьо Крима».

Это полностью натуральные растительные заменители сухих молока и сливок, производимое корейской компанией «Хичанг». Они подходят всем, кто не может употреблять молочную продукцию (например, в связи с аллергией или непереносимостью лактозы), но не хочет себе в этом отказывать.

Кроме того, «Нью Милки» и «Сопьо Крима» имеют ряд преимуществ: оптимальное соотношение цены и качества по сравнению с натуральными сухими сливками и молоком, отсутствие привязанности к сезону, длительный срок годности - два года, польза для здоровья, а также полная и быстрая растворимость и стабильность при высоких температурах.

А самое главное - это, конечно же, богатый молочный вкус. Выпечка с использованием этих ингредиентов получается пышной и аппетитной, с ровной текстурой и неповторимым молочным вкусом и ароматом.