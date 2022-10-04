Предприниматель из Бурятии отдал обманутому клиенту в три раза больше, чем получил

Пока что решение в суда в силу не вступило Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Истории с недобросовестными исполнителями заказов часто заканчиваются тем, что клиенту просто или не привозят товар, или не выполняют услугу, или не возвращают деньги. У предпринимателя из Бурятии такое не прошло, так как клиент подал на него в суд и потребовал возместить ему ущерб. Стоимость товара и услуги составила 237 тысяч рублей, сам бизнесмен получил 166 тысяч рублей, а после обмана предприниматель должен вернуть почти полмиллиона.

Истец заказал у одного ИП мебель, которую ему должны были сделать по индивидуальным меркам, привезти и установить. При этом он перевел предоплату - 166 тысяч рублей. Однако позже ни мебели, ни услуг клиент не увидел. После переговоров с предпринимателем он понял, что каши тут не сваришь, и обратился в управление Роспотребнадзора, чтобы закончить дело через суд.

- Суд, рассмотрев исковые требования Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, принял решение расторгнуть договор, а также взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя 497 592 рублей, из них 166 495 рублей – часть стоимости по договору, 237 850 рублей – неустойка за нарушение срока возврата денежных средств, 10 000 рублей – компенсация причиненного морального вреда, а также 83 247 рублей в качестве штрафа за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пока что решение суда в законную силу не вступило, ответчик может его оспорить.

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