Директор Лицея ИГУ Елена Кузьмина: Не только даем детям знания, но и создаем условия для развития как личности

Директор Лицея ИГУ Елена Кузьмина. Фото: Марина Виноградова

Лицей ИГУ уже четвертый год подряд возглавляет топ-10 лучших школ Иркутской области по данным аналитического агентства RAEX. Это значит, что учащиеся показывают лучшие результаты ЕГЭ и ОГЭ, участия в научно-практических конференциях, конкурсах и олимпиадах. И как результат имеют больше шансов поступить в ведущие вузы страны. О том, как удается достигать высоких результатов, рассказала директор Лицея ИГУ Елена Кузьмина.

Базовая школа РАН

В первую очередь это, конечно, высокие образовательные стандарты. Лицей ИГУ - это единственная в Иркутске базовая школа Российской академии наук. В регионе таковых три.

- Мы серьезно работаем над формированием инженерно-технического, инженерно-естественного образования, - говорит Елена Кузьмина. - Все классы у нас профильные, с углубленным изучением математики. Помимо этого можно выбрать класс с дополнительным изучением информатики, экономики, физики, химии, биологии или иностранных языков.

Скучных уроков здесь не бывает. Учителя стремятся мотивировать детей к учебе и к саморазвитию. Ученики с увлечением решают нестандартные и олимпиадные задачки; со школьной скамьи изучают такие серьезные курсы, как, например, программирование или основы предпринимательства и финансовой грамотности; активно участвуют в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, кружках, акциях, конференциях и образовательных экспедициях. Говоря педагогическим языком, для учеников создается комфортная образовательная среда, в которой действительно хочется учиться.

Учителя и ученики мотивируют друг друга

И увлечь ребят учебой удается, ведь все преподаватели высокого класса. Так, учитель информатики Максим Лавлинский в этом году победил на конкурсе «Учитель года» Иркутской области и теперь представляет регион на федеральном этапе. Не раз в финал всероссийских конкурсов проходили и команды преподавателей Лицея.

Особенностью Лицея является то, что учителя и ученики работают в единой связке, вдохновляя друг друга на победы. Например, когда одна из учениц выиграла во всероссийском конкурсе «Большая перемена», ее руководитель настолько воодушевилась, что впоследствии вошла в Совет при Президенте РФ по этому проекту.

- Благодаря результативному участию детей в конкурсе «Большая перемена» мы вошли в топ-30 лучших школ России и получили в награду два миллиона рублей. Эти деньги направили на цифровизацию учреждения, что делает обучение детей современным, - рассказывает Елена Кузьмина. - А в российском конкурсе «Большие вызовы» наши выпускники с честью представили Иркутскую область в «Сириусе».

Выпускники должны быть социально зрелыми

По словам директора, программа воспитания в Лицее ИГУ подразумевает развитие гражданственности, нравственности и патриотизма не на словах, а на деле, ведь цель обучения не только дать ребятам полезные и нужные знания по выбранным предметам, но и помочь реализовать способности ребенка, расширить его возможности, решить проблемы социализации.

- Для нас очень важно, чтобы выпускники были социально зрелыми, имели активную и позитивную гражданскую позицию, - подчеркивает Елена Кузьмина. - Поэтому мы все время в поиске новых интересных, познавательных и социально значимых образовательных технологий. Мы стремимся объединять умных и творческих учителей и учеников, чтобы они вместе двигались вперед и достигали лучших результатов.

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