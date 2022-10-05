Проблемы и перспективы развития электрического транспорта обсудили в Иркутске. Фото: Галина ТЮРНЕВА.

Невозможно представить столицу Приангарья без трамвая. Это один из символов нашего города. Транспорт, на котором так приятно проехать по старинным улочкам, любуясь историческими зданиями и памятниками. Будущее иркутского трамвая обсудили заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области Александр Ханхалаев, председатель Общественной палаты Иркутска, директор Иркутского филиала АО "ИД "Комсомольская правда" Станислав Гольдфарб, директор МУП "Иркутскгортранс" Сергей Майок, председатель комиссии по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды Думы Иркутска, депутат Алексей Савельев, редактор газеты "Иркутск" Алена Огнева, журналисты "Комсомолки" и телеканал "ТИВИСИ". Но собрались не в привычном формате круглого стола, а отправились на экскурсию по городу на ретро-трамвае.

Кстати, в этом году у иркутского трамвая юбилей - 75 лет. Возраст почтенный. Прошлой зимой прозвучал вопрос - не пора ли заменить этот вид транспорта на иной, более современный? Эксперты уверены - вагончики должны и дальше курсировать по городу, хотя обновление, безусловно, необходимо.

- Иркутский трамвай однозначно должен быть сохранен, - поделился мнением председатель комиссии по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды Думы Иркутска, депутат Алексей Савельев. - Это востребованный транспорт, который перевозит огромное количество пассажиров, поэтому действительно необходимо уделять внимание его развитию. Да, есть вопросы, связанные с состоянием подвижного состава, рельсов, опорной контактной сети, но все решаемо, - главное, целенаправленно этим заниматься.

И перспективы есть.

- Мы делаем все для того, чтобы привести в порядок пути, контактные сети и подвижной состав, - прокомментировал директор МУП "Иркутскгортранс" Сергей Майок. - Начинаем возрождать капитальный ремонт вагонов, у нас есть участки, где можно ремонтировать ходовую, кузовную и электрическую части. Что важно, мы сохраняем прежний коллектив и принимаем новых специалистов: возобновили отношения с учебными заведениями, студенты охотно приходят на практику.

Для развития электротранспорта в столице Приангарья разработан целый план. Это и обновление автопарка, и ремонт инфраструктуры. А пока ее, конечно же, поддерживают в исправном состоянии. Те же рельсы, например, специалисты осматривают каждый день и при необходимости оперативно приводят в порядок. В перспективе около двух километров путей в центре города, на улицах Ленина и Степана Разина, заменят на малошумные. А в 2024 году Иркутск должен получить 10 вагонов по программе «Чистый воздух». И это лишь часть масштабных изменений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

51162 метров - общая длина пассажирских и парковых путей в Иркутске.

42 трамвая ежедневно на линии по семи маршрутам.

70 вагонов насчитывает парк МУП «Иркутскгортранс».

23,5 миллиона раз иркутяне проехали на трамвае в 2021 году.