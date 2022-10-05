Хобби-fest «Разные стороны тебя» пройдет в Иркутске 15 октября.Фото: библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского

Исторические реконструкции, лыжи, аэрография, изучение иностранных языков, создание картин из бисера - в мире сотни и тысячи различных хобби, которые приносят людям удовольствие и умиротворение. Даже самые знаменитые люди имели свои увлечения. Так, коллекция интересных и необычных вещей Петра Первого превратилась в Кунсткамеру. Менделеев был известен не только своими научными открытиями, но и чемоданами ручной работы, а Толстой сам создавал обувь. Жителям и гостям Иркутска предлагают выбрать себе занятие для души в библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского, где пройдет хобби-fest «Разные стороны тебя».

- Фестиваль пройдет 15 октября, - рассказали в пресс-службе Молчановки. - С 15:00 и до 21:00 вы сможете познакомиться с самыми разными хобби, найдете единомышленников и просто хорошо проведете время.

Что ждет участников мероприятия? Каждый сможет попробовать себя в боевых искусствах: капоэйре и кендо. Не нравится спорт? Тогда посетите мастер-класс по игре на барабанах или узнайте много нового на серии лекций о косплее. Для настоящих ценителей искусства проведут уроки китайской живописи и татуировки. А тех, кто захочет размяться, приглашают потанцевать в разных направлениях: dancehall, vogue, hip-hop и трайбл. При этом на протяжении всего фестиваля будут проходить турниры по настолкам, музыкальные квизы, йога, fire-шоу и выступление DJ.

Цена за вход - 500 рублей, однако школьники и студенты могут воспользоваться Пушкинской картой. Важно! В стоимость билета входит основная программа фестиваля и одно мероприятие по записи.

Более подробно ознакомиться с программой можно ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бегите из этой квартиры, иначе вынесут вперед ногами». Как семья из Ангарска делила жилье с духом умершей хозяйки. Супруги верят, что напасти им принесло соседство с полтергейстом. (подробности)

Хозяйка придорожного кафе под Читой бесплатно накормила мобилизованных горячим обедом. А теперь ее придорожное кафе стало одним из центров сбора помощи для солдат. (подробности)