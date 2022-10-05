Как изменится схема проезда в 130 квартал Иркутска, рассказали в администрации города. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Схема проезда в 130 квартал Иркутска меняется. Сейчас, как сообщают в администрации города, на одном из самых бойких перекрестков в центре города - на пересечении улиц Седова, Тимирязева, Ленина и 3-го Июля, все будет по-другому. Поскольку ДТП здесь не редкость, то создание островка безопасности должно снизить опасность. Уже известно, хотя и не с точностью до одного дня, когда заработает проезд по-новому. Как только завершится ремонт.

Схема проезда в 130 квартал Иркутска: что изменится

Сначала ответим на вопрос - почему меняется схема проезда в районе 130 квартала Иркутска.

– Это один из самых проблемных перекрестков в городе, где происходит большое количество ДТП. Совместно с областным ГИБДД принято решение изменить направление движения на Красноармейской и Лапина на противоположное, - сказал начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска Денис Комаров. -Машины будут идти по Тимирязева дальше и поворачивать на улицу Лапина, не создавать затор на перекрестке, как сейчас.

Одновременно уйдет транспорт с улицы Красного Восстания. Здесь нельзя будет свернуть налево, только направо - на ул. 3 Июля. В результате поток машин в сторону этой улицы будет быстрее. При этом проводить дополнительные работы и менять границы проезжей части не надо.

Что еще изменится в движении транспорта? Само направление. После завершения ремонта транспорт по Красноармейской будет двигаться в направлении от Карла Маркса в сторону Тимирязева. По улице Лапина – от Тимирязева в сторону Карла Маркса. Машины смогут повернуть с Тимирязева на Лапина.

Больше существенных перемен для автомобилистов не предвидится. По Ленина в направлении от центра машины пойдут по двум полосам на улицу 3-го Июля и по двум – на улицу Седова. С левой полосы они смогут повернуть на Тимирязева. Движение по улице Седова в сторону центра пройдет так: по 2 полосам на Ленина, а также направо на Тимирязева и налево - на 3-го Июля.

По Тимирязева в центр транспорт отправится по 4 полосам - одна - для поворота на ул. Ленина, две - прямо и на 3-го Июля и еще одна - для поворота на Седова. Автомобилистам придется привыкать к тому, что нужно учитывать тот самый "островок безопасности".

Схема движения в 130 квартал для пешеходов: что меняется

Самое главное. Обычно и сами иркутяне, и туристы шли пешком от Центрального рынка по той же улице Тимирязева или ехали ближе к перекрестку улиц Ленина и Тимирязева на трамвае, маршрутке или троллейбусе ( здесь сходится много остановок транспорта) и шли по переходу. Теперь на старом месте его не будет. Зато появится три новых.

- Регулируемыми будут переходы через улицу Тимирязева к островку и через улицу Седова – от островка к 130 кварталу, - уточняют в администрации. - Здесь установят «умный светофор», который будет включаться в соответствии ситуацией на дороге. Переход через улицу Седова – от островка к Крестовоздвиженской церкви – будет нерегулируемым, а через улицу 3-го Июля к 130 кварталу изменит место расположения - появится светофор, но сам он переход будет ближе к улице Красного Восстания.

Специалисты отмечают, что в результате от Крестовоздвиженской церкви можно будет сразу попасть к 130-му кварталу. Кроме того, не придется останавливать машины, пока на идут пешеходы.