Снизятся ли цены на жилье в Иркутске в октябре. Мнение риэлторов

Снизятся ли цены на жилье в Приангарье в октябре? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сообщения о том, что цены на квартиры в Иркутске упадут, появляются часто и по разным поводам. В этот раз новости об этом пошли с Москвы – там с конца сентября, по данным «ЦИАН.Аналитики», заметно выросло число сообщений о срочных продажах квартир, причем скидки в этом случае достигают 20%. В целом ожидают, что в октябре эта история еще продлится. Потенциальные покупатели в Иркутске оживились – может, есть шанс рассчитывать расшириться и при этом подешевле?

Выжидать нельзя покупать

Где ставить запятую? Эксперты отвечают вполне однозначно.

- Спрос сейчас относительно невысок, а цены, немного, буквально на несколько процентов снизившиеся этой весной, стабилизировались, - говорит аналитик рынка недвижимости из Иркутска Светлана Бочарова. – Конечно, люди вынужденно ставят на паузу сделки, особенно это, конечно, касается семей мужчин молодого возраста – просто из-за неопределенности ситуации. Вполне вероятно, что банки не хотят идти на риски и ужесточают требования. С другой стороны, если вы собирались покупать квартиру и деньги есть – их что, складировать? Подешевеют! Надо вкладывать. Выжидать не стоит, когда цены снизятся, как пойдут дела - мы не знаем. А вдруг вырастут? Хотя пока, по прогнозам, в Иркутске коррекция цены если и будет, то незначительной. Цены сейчас стоят, поэтому люди вкладываются в жилье по комфортной ипотечной ставке – 9-10%.

Но при этом все отмечают, что лучше всего, безопаснее сейчас покупать квартиру, если в новостройке, то либо в уже готовом доме, либо в том, что достраивается. Опять же – потому что никто не может четко спрогнозировать дальнейшее развитие экономики.

По данным портала Минстроя РФ, чаще всего в Иркутске с начала года покупали в квартиры ценой в 3,5 миллиона рублей, при этом больше трети продаж пришлось на скромные однушки в 35-40 квадратов. Понятно, что речь идет о строящихся студиях в пригородах. В среднем же, по данным Иркутскстата, квадрат в городе по-прежнему держится на уровне 90 тысяч рублей за метр. Качественное жилье в хороших ЖК в престижных районах города как стоило, так и стоит больше 100 тысяч рублей за тот же метр, но продается медленнее.

Аренда – хорошие варианты ждут желающих

Аренда в Иркутске тоже замерла. Жилье в основном снимают студенты и молодые семьи.

- Что касается тех, кто учится в вузах и техникумах, они искали квартиры в августе – начале сентября и успешно их подобрали, - говорит Светлана Бочарова. – А после этого спрос закономерно схлынул. И сейчас звонков особо нет – даже очень неплохие варианты уходят много дольше обычного.

Аналитики портала «Мир квартир» объясняют такое затишье не только осенним спадом интереса к найму жилья.

- С началом мобилизации мы видим увеличение числа маленьких квартир в нашей базе (пока на 7%), так как арендаторы разъезжаются: часто съемные студии снимают мужчины призывного возраста и мигранты, – отмечает генеральный директор федерального портала Павел Луценко. - Пустовать они массово не будут, но при дальнейшем снижении спроса могут все же начать дешеветь.

Сейчас же в среднем снять жилье в Иркутске можно за 15,2 тысячи рублей в месяц, при этом цены за год поднялись на 10,4%. В базах данных даже на небольшое жилье достаточно большой разброс – от комнаты на ул. Освобождения в Рабочем за 5 тысяч рублей до квартир в Солнечном по 25 тысяч рублей в месяц (очень дорогие и очень дешевые варианты мы не берем, но их действительно хватает).