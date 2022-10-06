Больше суток провела в люке. Спасатели Черемхово спасли корову, застрявшую в канализации

На помощь МЧС пришли соседи хозяйки животного Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 октября в диспетчерскую службу МЧС Черемхово позвонила обеспокоенная женщина. Запрос был достаточно неожиданный: ее корова упала в канализационный люк и не может выбраться. Как рассказала хозяйка буренки, она искала ее больше суток, обегала весь район, и вдруг заметила ее в открытом люке. Животное очень долго стояла в воде без возможности присесть и даже нормально развернуться.

- Вызволить несчастную буренку из заточения согласились сотрудники 12 пожарно-спасательной части. Им активно помогали жители окрестных домов, - рассказали в пресс-службе МЧС Иркутской области.

Корову зовут Милка, хозяйка была счастлива, когда ее любимица вернулась домой цела и невредима. Удивительно, но при падении животное не получилось никаких увечий - ни переломов, ни растяжений.

Женщина поблагодарила спасателей за их работу, а также соседей, которые не захотели оставаться в стороне.

Ранее "КП-Иркутск" писала о спасении маленькой дворняжки, которая прибилась в обессиленном состоянии к одному из участков дачного садоводства под Иркутском. Собаку Лили подобрал добрый человек и передал в местный приют «Ной-Пово-Дог». Ну а потом и вовсе сказка: Лили решила «удочерить» семья из Японии.

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