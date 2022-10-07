Где врачу в Иркутске заработать больше 150 тысяч в месяц, рассказали эксперты. Фото: Александр ГЛУЗ

В Иркутской области требуется на 27% больше медиков, чем год назад. Это вывод аналитиков крупнейшего в России онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru. Они выяснили, как изменился спрос на медиков в Иркутской области, какие перспективы у работы врачом в Иркутске в 2022 году и сколько им готовы платить работодатели.

Работа врачом в Иркутске 2022

- В сентябре спрос на медиков в Иркутской области вырос на 27% относительно того же периода прошлого года, при этом по сравнению с августом число вакансий для данных специалистов в регионе также подросло (на +14%), - отмечают аналитики.

Тут важно отметить, что компании медицинского и аптечного профиля обогнали по поиску специалистов государственные больницы - на частные фирмы приходится больше трети вакансий - 34%. В поликлиники тоже нужно пополнение и об этом говорит каждое пятое предложение о работе. Кроме этого, небольшое число врачей санитарного профиля требуется в торговле, ресторанах и гостиницах, производстве продуктов питания. В школах нужны медики в здравпункты.

Дефицит кадров очень большой и поэтому почти половина мест рассчитана на свежих выпускников медучилищ и университета. Хотя бы год работы требуется от 42%. На более опытных рассчитывают 11%.

- Медианная предлагаемая зарплата ( то есть - половина вариантов - с меньшим доходом, а половина - с большим) для специалистов без опыта -35 тысяч рублей, - отметили специалисты. -. Кандидатам с опытом работы по специальности более одного года предлагают 55 тысяч рублей. Если стаж от 3 до 6 лет - зарплата увеличивается уже до 100 тысяч, в среднем.

Таким образом, как и во многих профессиях, работа врачом в Иркутске приносит прибыль с опытом. Кадров не хватает настолько, что на 1 вакансию приходится меньше одного резюме.

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Работа врачом в Иркутске 2022

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