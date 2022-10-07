Ждать ли снег на выходные 8-9 октября в Иркутске, рассказали синоптики. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На сутки по Иркутску - переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -1...-3, днем +5...+7. Это прогноз иркутского Гидрометцентра на субботу, 8 октября, первый день выходных. Какая же погода на выходные 8-9 октября в Иркутске ждет нас?

Погода на выходные 8-9 октября в Иркутске: чего ждать

А что в целом по Приангарью? Кое-где, в основном на севере, все же снег или мокрый снег. Это уже не редкость. Ночью температура воздуха опустится до -1...- 6, а при прояснении до -12. Днем местами похолодает до нуля. Вывод? Радуемся тому обстоятельству, что в Иркутске еще относительно тепло. Причем, такая же погода, как и 8 октября, ждет горожан и в воскресенье, 9 октября.

Такая нас ждет погода на выходные 8-9 октября в Иркутске.

Следующая рабочая неделя должна начаться относительным потеплением до +13 днем, но ночью - увы, ноль. Вторник, среда и четверг - 11-13 октября, отметятся холодным дождем ( понятно, что будет пробрасывать и снег), а дневные температуры с +9...+12 к четвергу упадут до +6. Казалось бы, разница относительно невелика, но это уже погода поздней осени.

Впрочем, и Покров - 14 октября - с которого, по народным приметам, можно уже отсчитывать зиму, на пороге.