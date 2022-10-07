Ему грозила смертная казнь. Иркутские следователи спустя почти 30 лет поймали душегуба, который расправился с бывшим милиционером. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Иркутские следователи продолжают заново распутывать уголовные дела, которые много лет назад по разным причинам попали в архив. В этот раз правоохранителям предстояло раскрыть убийство, датированное 1995-м годом. Трагедия развернулась в поселке Касьяновка, что в городе Черемхово. К изучению материалов подключились криминалисты и сотрудники уголовного розыска. Зацепку удалось найти быстро. Оказалось, что в деле есть ключевой свидетель.

ОГРАБЛЕНИЕ ОБЕРНУЛОСЬ УБИЙСТВОМ

Ноябрь 1995 года. Вечер. В Касьяновке в это время даже в центре поселка редко можно кого встретить. Здесь, в переулке Пригородный, в одном здании находились отделение почты, магазин и сберкасса. В сумраке двое мужчин пытались взломать дверь, чтобы пробраться внутрь. Буквально несколько минут и друзьям открылся путь к легкой наживе. Но каково было их удивление, когда вместо ломящихся от продуктов прилавков они увидели пустой зал. Оказалось, что за пару дней до этого павильон переехал, и весь товар вывезли.

- В этот момент мимо проходил местный житель. Мужчина 17 лет проработал в поселке участковым, - рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск» руководитель следственного отдела по городу Черемхово СУ СК России по Иркутской области Алексей Иус. – Два года он уже был на пенсии, но, когда увидел, что кто-то забрался в магазин, решил помешать. Одного из преступников бывший милиционер сразу узнал, так как тот уже имел судимость за кражу.

Увы, этот шаг для честного милиционера оказался последним. Проводить ближайшие годы в тюрьме грабитель не хотел, поэтому решил убрать свидетеля. Он, как уточняет следствие, схватил гвоздодер и несколько раз ударил 47-летнего сибиряка по голове. Травмы были не совместимы с жизнью. Когда жертва перестала дышать, убийца перетащил тело в помещение и поджег, после чего сбежал.

С тех пор прошло почти 30 лет. А имя убийцы экс-милиционера оставалось неизвестным, пока следователи не достали с полки папку со старым делом, чтобы найти виновного.

НА СЧЕТУ МИНИМУМ ТРИ ЖИЗНИ

Тем самым ключевым свидетелем стал второй вор-неудачник, с которым подозреваемый и выходил на «дело». В этот раз мужчина в подробностях рассказал о случившемся. Сам он лишь наблюдал жестокую расправу.

Тот самый ключевой свидетель. Фото: СУ СКР по Иркутской области

- Благодаря его показаниям удалось установить человека, причастного к убийству, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Им оказался 49-летний уроженец Черемховского района, с 2020 года отбывающий наказание за другое убийство в исправительной колонии Санкт-Петербурга.

Оказалось, что скрывавшийся от следствия преступник большую часть своей жизни провел в местах лишения свободы. На его счету минимум три отобранные человеческие жизни в разных городах страны. В перерывах между сроками сибиряк жил на северо-западе, где перебивался случайными заработками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- В настоящее время он этапирован в Иркутскую область, содержится в СИЗО, - отмечают в региональном СК.

Душегуба будут судить по уголовному кодексу РСФСР, так как эти законы действовали в момент совершения преступления. Его обвиняют в «умышленном убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга». По словам следователей, будь убийца пойман до 1997 года, его бы ждала смертная казнь. Сегодня мужчине грозит до 15 лет колонии. Материалы уголовного дела рассмотрят в Черемховском городском суде.

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