Жители Иркутска стали чаще покупать автомобили с пробегом Фото: Виктор Гусейнов

В третьем квартале 2022 года продажи автомобилей с пробегом по сравнению со вторым кварталом выросли на 43,4%. Об этом сообщает пресс-служба интернет-сервиса для размещения объявлений Avito.ru.

- Дилерам автомобилей с пробегом удалось адаптироваться к новым рыночным условиям и наладить процессы, позволяющие эффективно пополнять склад, в частности – выкуп авто у частных продавцов. Кроме того, летом 2022 года баланс спроса и предложения на рынке автомобилей с пробегом выровнялся, что привело к стабилизации цен. В июне-июле средняя стоимость автомобилей на Авито Авто не росла, более того – в июне она опустилась на 2,5% по сравнению с маем», отметили в пресс-службе сервиса.

Какие модели автомобилей с пробегом выбирают иркутяне? Это Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus RX. Lexus LX и Toyota Camry. Именно они возглавляют топ-5 самых популярных продаваемых моделей. Средняя цена составляет от 3 000 000 рублей.

В рейтинг самых востребованных моделей от 1 500 000 до 3 000 000 вошли Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser и Mazda CX-5.

Ну а самой бюджетной маркой автомобиля, в ценовой категории до 1 500 000 миллиона рублей стала Toyota Corolla. После нее в списке расположились ВАЗ (LADA) 2107, Toyota Camry, Toyota Mark II, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива).