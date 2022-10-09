Погода в Иркутске на неделю с 10 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутске в понедельник, 10 октября, в городе синоптики обещают до +12…+14, переменную облачность и без осадков. В столице Приангарья, по данным Иркутского Гидрометцентра, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. В общем, красота! Но так радовать небесная канцелярия станет не все ближайшие дни. Погода в Иркутске на неделю с 10 октября огорошит сибиряков погодными качелями.

Погода в Иркутске на неделю с 10 октября

В ночь с понедельника на вторник метеорологи Гидрометцентра России прогнозируют дождь с мокрым снегом – выпадет до 0.9 миллиметров осадков - и всего один градус тепла. Днем 11 октября столбики уличных термометров поднимутся до +11. Выходя из дома, захватите зонт, с вероятностью в 78% небольшой дождь пройдет и в дневные часы.

Самым теплым днем, как гласит погода в Иркутске на неделю с 10 октября, в региональном центре должна стать среда: 12 октября в городе без осадков, облачно с прояснениями, ветер до 1 м/с и +14.

- Днем в четверг, 13 числа, облачно, без осадков и +12, - отмечают в Гидрометцентре России.

Погода резко испортится в ночь на пятницу. Пойдет дождь с мокрым снегом, который днем превратиться просто в дождь. Столбики уличных термометров в Иркутске днем в этот раз покажут лишь +5 градусов.

Похолодание до -2 обещают синоптики в ночь на субботу, пойдет снег. 15 числа в областном центре +4 и дождь. Как сообщает портал Гисметео, в воскресенье картина изменится не сильно. Будет также +4, переменная облачность.

Такой будет погода в Иркутске на неделю с 10 октября

Погода в Иркутске на неделю с 10 октября. Фото: Гидрометцентр России

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