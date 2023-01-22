Отмена занятий в школах Иркутска 23 января 2023 года: прикакой температуре можно не идти на уроки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отмена занятий в школах Иркутска 23 января 2023 года с большой вероятностью возможна из-за морозов. Отправлять ли детей в школу в холода решают родители. Если школьник пропустит занятия из-за морозов, это не будет являться неуважительной причиной отсутствия на уроках.

Отмена занятий в школах Иркутска 23 января 2023 года: при какой температуре можно не идти в школу

В ночь на понедельник в городе столбики уличных термометров опустятся до -40…-42 градусов. Утром будет также холодно. Такие данные передают синоптики Иркутского Гидрометцентра. Эти температурные показатели означают, что отмена занятий в школах Иркутска 23 января 2023 года реальна и для старшеклассников. Ученики с 10 по 11 класс могут не ходить в школу при -40 за окном.

- Согласно рекомендациям Министерства образования ученики 1-4 классов могут не посещать школу при -30 и ниже, ученики с 5 по 9 класс – от -35 и ниже, с 10 по 11 класс – от -40 градусов, - пояснил КП-Иркутск мэр города Руслан Болотов.

Однако, все школы будут работать, учителя будут на местах. Если дети придут на занятия, уроки состоятся. Стоит также отметить, что руководство некоторых школ заранее посмотрело прогноз погоды и сообщило ученикам, что в школу в понедельник идти не надо – учеба пройдет в дистанционном формате.

Отмена занятий в школах Иркутска 23 января 2023 года: прогноз погоды

Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали, что в областном центре 23 числа будет аномально холодно. Среднесуточные показатели температуры ожидаются ниже климатической нормы на 12-14 градусов.

- В Иркутске 23 января прогнозируем переменную облачность без существенных осадков, - говорят метеорологи. – Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с ночью. Днем он сменит направление на северо-восточный и юго-восточный и усилится до 5-10 м/с. В ночь на понедельник -40…-42, днем -27…-29.

Холода привели к переменам не только в жизни учеников и отмене занятий в школах Иркутска 23 января 2023, но и работе городских служб. Все они переведены в режим повышенной готовности.

- В Иркутске сформировали дополнительные бригады, чтобы существенно сократить время реагирования, - отмечают в мэрии. - В случае возникновения экстренных ситуаций прошу незамедлительно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

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