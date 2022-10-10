Пилигримы - 30 лет в пути. Уникальный в Иркутской области театр празднует юбилей. Фото: Театр Пилигримов

Единственный в Приангарье рок-театр празднует очередную серьезную дату. Уже 30 лет иркутские Пилигримы в творческом пути. За эти годы музыкальная группа под началом Владимира Соколова превратилась в обитель десятков спектаклей, сотен ролей и тысячи экспериментов с новыми формами и жанрами. Каждая история повествуется артистами на злобу дня, одновременно просвещая и воспитывая аудиторию. В 2018 году маэстро театра-студии ушел из жизни, но его детище сохраняет заложенные им традиции, при этом не останавливаясь на месте, продолжая откровенный диалог со зрителем. С 2019 года работа идет под руководством заслуженного работника культуры России Людмилы Ваховской. Всю музыку для представлений, как когда-то сам Соколов, пишет Константин Артамонов, один из самых молодых художественных руководителей в стране.

- Мы гордимся нашим прошлым и стараемся быть его достойными. Сейчас мы вновь стоим в начале пути, и мы знаем куда идти! – заверяет коллектив всех, кто наблюдает за его успехами.

Юбилей Театр Пилигримов отмечает в характерном ему неповторимом стиле – с размахом, живым словом и качественной музыкой. Чем же иркутян будут удивлять этой осенью?

"Сейчас мы вновь стоим в начале пути, и мы знаем куда идти!"

КЛАССИКА В НОВОМ ЗВУЧАНИИ

Драйв-мюзикл «Родион»

Дата премьеры: 24 октября

Считанные дни остались до большой премьеры от Пилигримов! В основу сюжета представления в жанре драйв-мюзикл лег роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Главные герои произведения станут центральными фигурами и на иркутской сцене. Все внимание сосредоточено на отношениях Родиона Раскольникова и Софьи Мармеладовой. Эти двое преступили нравственный закон и потому были отвергнуты обществом. У каждого из них своя причина, заставившая пойти на тяжкий грех, и свой способ жить с ним. Над замыслом и реализацией работала режиссер Анна Агапитова. Музыкальное сопровождение создал композитор Константин Артамонов. К слову, спектакль проходит полностью в живом сопровождении рок-группы «Театр Пилигримов». Летом текущего года в зрительном зале студии начался долгожданный капитальный ремонт, поэтому своих зрителей коллектив временно принимает в гостях у своих коллег. Первый показ состоится 24 октября в 18.30 в ТЮЗе им. А. Вампилова. Второй – 28 октября в ДК им. Горького. В этом же зале постановку покажут уже 18 ноября. Продажа билетов стартовала на официальном сайте. Их стоимость начинается от 400 рублей. Студенты и школьники могут посмотреть драйв-мюзикл бесплатно, воспользовавшись «Пушкинской картой».

ЧТО ЖДЕТ ЗРИТЕЛЕЙ В НОЯБРЕ

Sound-драма «Записки сумасшедшего»

Пилигримы очень часто пребывают в разъездах и гастролях, поэтому «поймать» их в родном городе – большая удача. 25 ноября на сцене ДК им. Горького вновь развернутся действия Sound-драмы «Записки сумасшедшего» по одноименной повести Н.В. Гоголя. Это новый и актуальный для Иркутска синтетический жанр. Его изюминка – это особые принципы музыкальной линии спектакля. Еще одна причина посетить именно это представление - в сентябре авторский театр благодаря «Запискам сумасшедшего» привез три награды с фестиваля «GingerFest» в Туле: Лучшая работа осветителя, Лучшая мужская роль и специальный приз организаторов за постановку спектакля.

Праздничный концерт

Цикл мероприятий в честь 30-летия с начала творческого пути Пилигримы завершают 11 ноября. В этот день в ТЮЗе им. А. Вампилова состоится концерт, который также посвящен 85-летию Иркутской области и 70-летию основателя театра Владимира Соколова. Зрителей приглашают на 1,5-часовое представление с участием приглашенных гостей и интересной выставкой в фойе театра.

Арт-рок мюзикл «NoRa»

Этот спектакль стал одним из первых, представленных после смены руководства. Впервые он стал известен широкой аудитории в 2019 году, во время участия труппы театра Пилигримов в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. О чем же эта история? Ее главная героиня – казалось бы, обычная женщина. Она наполнила людьми свой дом и живет весело и беззаботно… вот только этот дом — кукольный, а все вокруг – лишь игра. Сегодня мюзикл олицетворяет противоположность процветающего инфантилизма. Он позволяет великовозрастным детям взглянуть на себя со стороны. Более выразительным его делают вокальные номера a cappella и сопровождение живого инструментального ансамбля. Ждите представление 26 ноября в ДК им. Горького.