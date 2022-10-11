Все расхватали. Жители берут в осаду военторги Иркутска, амуниция в дефиците. Фото: Иван МАКЕЕВ

После того, как 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, военторги Иркутска стали одними из самых часто посещаемых магазинов. Буквально за несколько осенних дней в магазинах центра Иркутска раскупили в буквальном смысле все, что можно раскупить.

Военторги Иркутска: где купить товары для военных

-Берцы форменные, по уставу?, - хозяйски рассматривает армейскую обувь парень.

-Конечно, по уставу!

Он крутит – вертит в руках пару, смотрит швы, прикидывает прочность ( не на прогулку же покупает!), спрашивает подсумки и белье. Выясняется, что здесь, в «Военторге» на Чехова, самых полпулярных, флисовых костюмов уже нет, только «влагоотводящие», то есть синтетика….

-«Волна» прошла, - разъясняет ситуацию продавец магазинчика. – Конечно, народу все равно много, но не так, как раньше. Сейчас приходят те, у кого отправка в учебные части в конце октября. Или те, кто уже служил и собирается снова – эти четко знают, чего и сколько им надо. Самый ходовой товар? Наколенники, налокотники, очки от осколков, тактические перчатки.

Все это, по словам продавца иркутского военторга , из-за спроса сильно дорожает. Даже на тех фабриках, где магазины обычно покупали оптом, предлагают уже новый прайс. Нашим наживаться на своих парнях не хочется, хотя за пару недель торговли они и успели сделать выручку нескольких месяцев. Владельцы торговых точек друг друга знают, поэтому отправляют мобилизованных и их жен в соседние, «где недавно был привоз». Такой солидарности раньше и представить было невозможно.

Давайте две пары – мужу и еще кому из ребят

Вместе с парнем мы отправились в другой военторг Иркутска - туда, где был «привоз» и могли «выкинуть дефицит». Это все словечки из советского времени и быта, но стоило возникнуть похожей ситуации с товарами, как они мгновенно реанимировались. В большом зале на ул. Горького, по случаю поступления свежей партии обмундирования, не протолкнуться. Сметают все.

-Этот бинокль самый сильный?

-Нет, берите этот.

-А наколенники есть?

- Последние…

-Разгрузки?

-Нету…

Это, конечно, все парни. А насчет «утепления» переживают как раз женщины – стараются для мобилизованных мужей.

-Давайте вот этот, коричневый, флисовый костюм, он моему по размеру и по росту подходит. И вот, отдельно, черная куртка и штаны. Кому-нибудь из друзей отдаст, лишним не будет, - суетится супруга уже отправившегося «в учебку» иркутянина. – Конечно, им там выдают, но тут свое, будет как влитое.

Ей пробивают чек – около 8 тысяч рублей. А вообще экипировать военного стоит, судя по ценникам, около 100 тысяч рублей – и то достаточно скромно. Самая дорогая часть «базы» - бронежилеты. Хорошие, они защищают от пуль и спасают жизни. Обычный «ратник» раньше продавался тысяч за 20, сейчас, говорят, продается в интернет- магазинах раза в три дороже. Продавцы засуетились. Военной амуниции продается на сайтах объявлений много, только и дорого.

— Мы за эти дни продали столько, сколько обычно за несколько месяцев, - и тут разводят руками. – Только успеваем заказывать и завозить. Берут абсолютно все – от утепленных костюмов до бронежилетов, от «Горок» ( так называются костюмы для военных), до наколенников и налокотников. Даже носки и те мгновенно разбирают.

И, хотя выбирать вроде не из чего, народ толпится у стеллажей – с пустыми руками никто из магазина не уходит. Это – при том, что еще в конце сентября было принято решение о снабжении мобилизованных за счет регионального бюджета всем тем, что они в спешке перед отправкой скупали в военторгах.

- Спальные мешки, обмундирование, трекинговую обувь закупать не стоит, - рассказал в прямом эфире руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш. - Для мобилизованных потребность в этом отпадает.

А вот что купить все же стоит? Хорошие профессиональные берцы ( хотя в армии трекинговые ботинки и выдадут), нижнее белье, запасные носки и футболки. А заодно и фонарик, часы, кусачки, иголку с ниткой и ножницы, лекарства от « любимых» болячек.

КОНКРЕТНО

Какую экипировку не надо покупать в военторгах Иркутска (выдают в пунктах сбора)

- рюкзаки рейдовые объемом от 45 до 90 литров;

- тактические перчатки (размеров L и XL);

- зимние балаклавы с воротником (шапка-маска);

- наколенники и налокотники;

- разгрузочные жилеты;

- алюминиевые фляги на литр в чехле, металлические тарелки;

- носки (размеры — с 39-го по 46-й);

- противоосколочные очки;

-спальный мешок и коврик под него;

-мобильные сиденья с резинкой;

- сапоги резиновые с вкладышем.