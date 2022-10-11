Нейросеть будет проверять, сколько рыбы в Байкале и как на озеро влияет климат. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«До чего техника дошла». Ну, что-то подобное можно сказать по поводу нового проекта, созданного учеными и программистами на платформе Yandex Cloud. Задача – постоянно анализировать, как на экосистему озера и запасы рыбы влияют изменения климата. Причем система будет делать это сама, а предварительно ее «обучили».

- Биологи предоставили почти 50 тысяч изображений проб, из которых 20 тысяч было использовано для обучения алгоритмов, - рассказывают в Yandex Cloud. Теперь программа узнает мельчайших рачков по «картинке» проб с микроскопов, автоматически определяет их и заводит «отчетные карточки».

– Новые виды, которые появляются в Байкале, или виды, которые неизвестны науке, машина тоже поможет распознать – она обратит внимание, что появился образ, которого она не знает, - отмечает директор НИИ биологии ИГУ Максим Тимофеев. - А специалист сможет сделать вывод о том, что появился вид, которого не фиксировали ранее или в Байкал проник новый вид и начал распространяться.

Уже сейчас нейросеть умеет работать с 70 формами планктона, которые чаще всего встречаются. Вот так! Человеку вмешиваться и вовсе не приходится. Алгоритм анализирует пробы из озера и помогает получать новые данные для исследований.

А как это происходит сейчас? Вручную.

-С помощью микроскопа, - объясняют в НИИ биологии ИГУ. -Для этого специалисту необходимо научиться различать более 400 видов фито- и зоопланктона. Подготовка такого специалиста занимает более 10 лет непрерывной практики.

Сейчас же все будет по-другому.

- Научное сообщество и образовательные организации делают все больше открытий в облаке, - отмечает руководитель Yandex Cloud Алексей Башкеев. - Одна из приоритетных задач нашей платформы — создать надежный трамплин для легкого использования облачных сервисов в исследовательских проектах.

Пока исследования с помощью нейросети идут в одной точке озера, но вскоре будут распространены и на другие. А технологии, которые используются, будут выкладываться в свободный доступ. Позже станет доступен и исходный программный код. Это поможет ученым разрабатывать собственные системы мониторинга других водоемов.

Кстати, изучение количества рыбы в Байкале – это не единственный проект, где используют искусственный интеллект для изучения вполне материальных вещей – в частности, таким же образом была запущена система мониторинга урожая, алгоритм для беспилотного гоночного болида. Но этот проект уникален благодаря значимости самого озера.