Жительница Новосибирска помогает мобилизованным из родного города в Иркутской области

Ольга из Новосибирска является связующим звеном между мобилизованными и их родными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я сейчас в аптеку, а затем в военторг за балаклавами. Вы меня, извините, но освобожусь не раньше, чем через несколько часов. Завтра же некоторых наших ребят уже дислоцируют из Новосибирска. Нужно успеть передать им вещи!

Жительницу Новосибирска Ольгу Боровикову (имя изменено – прим. редакции) выловить для этой беседы оказалось действительно непросто. Либо занята линия ее телефона, либо она сама. Вот уже несколько недель Ольга является связующим звеном между мобилизованными и их родными. Сама женщина родом из Нижнеудинска. В столицу Сибири ее семья перебралась около года назад. Но связь со своим маленьким городком они никогда не теряли.

- Из социальных сетей я узнала, что мобилизовали мужа моей бывшей соседки, - рассказывает Ольга. – Мы жили на одной улице, как говорится, «дружили через забор». Я с ней связалась. И действительно, Сергей один из первых получил повестку и к тому времени уже отправился в Новосибирск. Я спросила, может ему что-то нужно? Мы можем передать. И соседка приняла мою помощь, составила небольшой список вещей. Там были медикаменты, средства гигиены, теплые носки. Я собрала все необходимое и передала Сергею, После этого в Viber-чате жителей Нижнеудинска опубликовала свой номер и написала, что могу таким же образом помочь и всем остальным.

После публикации объявления с сибирячкой начали связываться матери, супруги и родственники мобилизованных нижнеудинцев. Они перечисляли деньги, на которые Ольга приобретала для своих земляков разные бытовые вещи: кому резиновые тапочки и полотенца, кому порошок для стирки, сигареты, бинты. В общем, самое необходимое. Чуть позже в списках появились разгрузочные жилеты, балаклавы, металлическая посуда. В покупках Ольге помогает муж Александр. Он раньше служил в ВДВ и неплохо разбирается в амуниции и в том, что может понадобиться на передовой. Все свободное от работы время супруги проводят в военторгах и магазинах Новосибирска. Труднее всего было отыскать спальники и рюкзаки. Все купленные вещи сибиряки сортируют по пакетам, а потом вместе со свекром Николаем Петровичем доставляют их в руки землякам.

Женщина покупает вещи и передает их мобилизованным землякам по просьбе их родных. Фото: из личного архива героини публикации

Ольга признается, что была поражена тому, что люди не боялись переводить ей крупные суммы денег. Ведь по факту они никогда не были знакомы лично, и единственное, что их объединяет – это их небольшой городок. Отчет о своей работе женщина публиковала в тех же группах. Чеки прилагались.

Помимо того, что Ольга собирает заказы для мобилизованных, у нее всегда найдется время для того, чтобы психологически поддержать кого-нибудь из их родных.

- Разговаривала с одной женщиной. Она переживала, что муж стал ей реже звонить. А у нее на руках маленький ребенок, - говорит Ольга. - Я объясняю, что не может он чаще звонить. Он же занят, обучение у них. Конечно, я ее понимаю. Женщинам сейчас очень непросто. Мало того, что переживают за родных, так еще и заботы домашние на их плечи легли. Ну а что делать? Стараемся поддерживать друг друга. Выслушивать, подбадривать. Вообще эта ситуация показала, что мы умеем объединяться и помогать друг другу. Я видела, как возле военного училища люди сумками отдавали мобилизованным теплым вещи. Не адресно, а просто кому нужно. У мужа на работе коллега откликнулся. У него фермерское хозяйство свое и он передал ребятам свиное сало.

В семье Ольги нет мобилизованных мужчин. Старший сын пока проходит срочную службу в армии, а муж повестку не получал. Поэтому многие знакомые Ольги невольно задаются вопросом: зачем ей это нужно?

- Меня спрашивают – мол, вы этих людей даже не знаете лично. Зачем вы им помогаете? Выходные дни можно провести и для себя, - замечает она. - А у меня даже мысли такой не было. А как иначе? Мобилизованным может оказаться мой сын, муж или другой близкий человек. Да и любому человеку будет легче, когда он знает, что есть те, кто может им помочь! Они должны знать, что они здесь не одни!

Ольга признается, что сейчас звонков и просьб стало гораздо меньше. Во-первых, часть ее земляков уже покинула стены военного училища и отправилась на учебу дальше. Во-вторых, многие мужчины обзавелись необходимыми предметами быта, да и в целом, стали чувствовать себя спокойнее и увереннее. Но Ольга готова и дальше оказывать помощь людям.