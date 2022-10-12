Пункты сбора помощи мобилизованным в Иркутске: куда нести вещи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несколько тысяч мобилизованных из Иркутской области сейчас проходят обучение в центрах подготовки в городе Юрга Кемеровской области и Новосибирске. Все они ежедневно звонят домой родным, беспокоятся о семьях. А семьи беспокоятся о них. Как там, в казармах и палаточных лагерях отцы, мужья, братья, любимые? Скоро им отправляться в Донецк, Луганск и Херсон, туда, где идет спецоперация.

Накануне, 11 октября, Иркутск отправил помощь для мобилизованных земляков. Уже в пятницу фура будет на месте. Такая сплоченность еще раз доказывает – сибиряки своих не бросают.

- В коробках у нас находится нательное белье, белые футболки, майки-борцовки, армейский набор с майками-иголками, фланель, - рассказывает иркутянка Юлия Лаптева. - Я желаю, чтобы вернулись живыми, здоровыми, невредимыми.

Амуниции, термобелье, сладости, технические средства, предметы личной гигиены - всего горожане собрали 1260 коробок, 85 мешков. Это груз фуры. И, конечно, далеко не вся помощь мобилизованным в Иркутске. Не только вещи им требуются, но и помощь семьям, которые остались без поддержки мужей и отцов, в решении бытовых вопросов

– Мы оперативно реагируем на все сигналы, поступающие от наших ребят, их жен, матерей. Сейчас как никогда бойцам требуется поддержка и забота земляков. Регулярно связываемся с ведомствами, коммерческими структурами для скорейшего решения всех поставленных вопросов: отрабатываем с военкоматами жалобы на ошибочную мобилизацию – двое мужчин вернулись домой. Также доставляем в расположение учебных частей вещи для обустройства быта, помогаем в сжатые сроки оформить «кредитные каникулы», оказываем помощь семьям, – пояснил Руслан Болотов. – Планирую навестить мобилизованных иркутян в самое ближайшее время.

Глава города и его заместитель отправятся в Кузбасс и Новосибирск и лично передадут собранную помощь мобилизованным.

При этом и грузы с экипировкой, собранные по решению губернатора Приангарья, уже ушли в Западную Сибирь – мобилизованные из Иркутска и региона получат таким образом самую необходимую помощь. Им не пришлось закупать на свои средства дополнительное снаряжение. А тем временем в Иркутске продолжают работу пункты сбора помощи бойцам. Тысячи жителей несут необходимые вещи и предметы для обустройства быта. Всегда лучше заглянуть в ближайший от вас пункт сбора и уточнить, что конкретно сейчас более всего необходимо. Все пункты открыты в рабочее время.

Пункты сбора помощи мобилизованным в Иркутске открыты

Правобережный округ:

Общественная палата Иркутской области

( ул. Сухэ-Батора, 16, вход через арку во двор, направо, нажать звонок)

ул. Франк-Каменецкого, 22 (вход со двора)

Храм Казанской иконы Божьей матери ул. Баррикад 34\1

Свердловский округ:

микрорайон Университетский, 70, Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых

Ленинский округ:

Новаторов, 3, ( авиазавод)

Рынок «Регион38» Ул. Трактовая 14\1, павильон 20.

Октябрьский округ:

Благотворительный фонд «Звезда» ул. Ширямова, 38/4

Адрес: Байкальская, 244 «А» ( рынок, третий этаж)