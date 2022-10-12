Пункты сбора помощи мобилизованным в Иркутске: куда нести вещи.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Несколько тысяч мобилизованных из Иркутской области сейчас проходят обучение в центрах подготовки в городе Юрга Кемеровской области и Новосибирске. Все они ежедневно звонят домой родным, беспокоятся о семьях. А семьи беспокоятся о них. Как там, в казармах и палаточных лагерях отцы, мужья, братья, любимые? Скоро им отправляться в Донецк, Луганск и Херсон, туда, где идет спецоперация.
Накануне, 11 октября, Иркутск отправил помощь для мобилизованных земляков. Уже в пятницу фура будет на месте. Такая сплоченность еще раз доказывает – сибиряки своих не бросают.
- В коробках у нас находится нательное белье, белые футболки, майки-борцовки, армейский набор с майками-иголками, фланель, - рассказывает иркутянка Юлия Лаптева. - Я желаю, чтобы вернулись живыми, здоровыми, невредимыми.
Амуниции, термобелье, сладости, технические средства, предметы личной гигиены - всего горожане собрали 1260 коробок, 85 мешков. Это груз фуры. И, конечно, далеко не вся помощь мобилизованным в Иркутске. Не только вещи им требуются, но и помощь семьям, которые остались без поддержки мужей и отцов, в решении бытовых вопросов
– Мы оперативно реагируем на все сигналы, поступающие от наших ребят, их жен, матерей. Сейчас как никогда бойцам требуется поддержка и забота земляков. Регулярно связываемся с ведомствами, коммерческими структурами для скорейшего решения всех поставленных вопросов: отрабатываем с военкоматами жалобы на ошибочную мобилизацию – двое мужчин вернулись домой. Также доставляем в расположение учебных частей вещи для обустройства быта, помогаем в сжатые сроки оформить «кредитные каникулы», оказываем помощь семьям, – пояснил Руслан Болотов. – Планирую навестить мобилизованных иркутян в самое ближайшее время.
Глава города и его заместитель отправятся в Кузбасс и Новосибирск и лично передадут собранную помощь мобилизованным.
При этом и грузы с экипировкой, собранные по решению губернатора Приангарья, уже ушли в Западную Сибирь – мобилизованные из Иркутска и региона получат таким образом самую необходимую помощь. Им не пришлось закупать на свои средства дополнительное снаряжение. А тем временем в Иркутске продолжают работу пункты сбора помощи бойцам. Тысячи жителей несут необходимые вещи и предметы для обустройства быта. Всегда лучше заглянуть в ближайший от вас пункт сбора и уточнить, что конкретно сейчас более всего необходимо. Все пункты открыты в рабочее время.
Пункты сбора помощи мобилизованным в Иркутске открыты
Правобережный округ:
Общественная палата Иркутской области
( ул. Сухэ-Батора, 16, вход через арку во двор, направо, нажать звонок)
ул. Франк-Каменецкого, 22 (вход со двора)
Храм Казанской иконы Божьей матери ул. Баррикад 34\1
Свердловский округ:
микрорайон Университетский, 70, Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых
Ленинский округ:
Новаторов, 3, ( авиазавод)
Рынок «Регион38» Ул. Трактовая 14\1, павильон 20.
Октябрьский округ:
Благотворительный фонд «Звезда» ул. Ширямова, 38/4
Адрес: Байкальская, 244 «А» ( рынок, третий этаж)