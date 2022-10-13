63-летний сибиряк из Иркутской области отправился добровольцем в Донбасс

63-летний Валерий Клец отправился добровольцем на Донбасс. Фото: из семейного архива Ирины Клец

Валерию Клецу из Мамско-Чуйского района – 63 года. По частичную мобилизацию, которую объявил Президент РФ Владимир Путин 21 сентября, он не попадал. Но с самого начала спецоперации рвался добровольцем. С весны сибиряк обивал пороги военкомата, просил отправить служить. Тем более, что необходимый опыт у него есть и с другими им поделиться готов. Отказывали! Сейчас желание Валерия Васильевича, наконец, услышали, и вот уже несколько недель он находится на военных сборах в Юрге.

- Старается звонить каждый день, если находит для этого время. У него очень много работы, - рассказывает супруга Валерия Ирина Клец. – Его назначили заместителем командира батальона по военно-политической работе. Под его началом почти шестьсот бойцов. С каждым из них он старается установить контакт. Они участвуют в стрельбищах, учатся оказывать первую медицинскую помощь. Валера признается, что это его стихия и сейчас он находится там, где должен был быть!

Валерий Клец самого начала спецоперации рвался добровольцем. Фото: из семейного архива Ирины Клец

В юные годы Валерий Васильевич был кадетом Уссурийского суворовского военного училища. Затем поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище во Владивостоке, успешно его окончил и отправился служить на флот. В 35 лет ушел в отставку в звании капитана второго ранга и вернулся на свою малую родину, в Мамско-Чуйский район. Но и здесь мужчине скучать не пришлось. Сибиряк возрождал практику военных сборов для учащихся школ, преподавал уроки ОБЖ, а также на протяжении девятнадцати лет руководил местной газетой.

Здесь же мужчина встретил свою любовь. Ею оказалась бывшая одноклассница Ирина. К тому моменту у каждого из них уже был за плечами опыт неудачного первого брака и каждый имел по двое детей. Неожиданно между старыми знакомыми возникли чувства. Вскоре Валерий и Ирина поженились и теперь воспитывают общего сына. Все дети и внуки Валерия Васильевича ждут его возвращения. И непременно с победой! А пока стараются поддержать главу семьи на расстоянии.

- Я с дочерью испекла печенье, - смеется Ирина. - Будем отправлять посылкой. Внуки письмо составили. Написали, что очень гордятся своим дедушкой и хотят пойти по его стопам! Упомянули, что исправили свои оценки по математике. Валера подтягивает их по этому предмету. Кстати, когда общаемся сейчас с ним, он часто спрашивает, как у ребятишек дела в школе. Пусть, говорит, звонят мне, будем решать задачки по телефону.

Все дети и внуки Валерия Васильевича ждут его домой с победой. Фото: из семейного архива Ирины Клец

Конечно, Ирина беспокоится за супруга. Но как истинная женщина она поддержала решение мужа. А еще больше его вдохновляют ее стихи. Это увлечение началось еще в молодости. Но если раньше они были о любви и семье, то сегодня о патриотизме. Таким образом, женщина хочет поддержать солдат и всех тех, кто ждет их дома.