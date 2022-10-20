Грантовый конкурс Иркутской нефтяной компании «Энергия родной земли - 2022» стартовал в Усть-Куте

Проект-победитель по благоустройству микрорайона Мостоотряд в Усть-Куте в 2021-2022 г. Фото: Пресс-служба ИНК

Некоммерческие (НКО), бюджетные и общественные организации Усть-Кутского, Нижнеилимского, Киренского, Катанского районов получили возможность поучаствовать в уже ставшем традиционным грантовом проекте ИНК. Цель конкурса - поддержка общественных инициатив, направленных на улучшение благоустройства территорий.

- Грантовый конкурс Иркутской нефтяной компании состоится уже в четвертый раз. Реализация социально значимых идей делает городскую среду комфортнее. Меняется в лучшую сторону и качество жизни на севере региона. Социальная ответственность занимает главенствующее место в деятельности ИНК, поэтому работа по развитию территорий нашего присутствия, в том числе и в данном направлении, будет продолжаться, - отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, член правления ИНК Евгений Милов.

С 2019 года, за весь период существования грантового конкурса от Иркутской нефтяной компании, реализовано 30 инициатив в различных направлениях - образовании, спорте, среде для жизни, культуре, экологии. По словам Татьяны Моисеевой, председателя городской общественной организации «Усть-Кутский детский экологический клуб «Росинка», грантовый конкурс особенно важен для отдаленных северных территорий.

- Объяснять детям о чистоте воздуха или почвы на пальцах невозможно. Нужно все показывать и доказывать практически. Обязательно необходимо оборудование, говорит Татьяна Моисеева. - Мы участвовали в конкурсе еще в 2019 году с проектом «Школа экологической грамотности «Поколение ЭКО». В 2020 году реализовали. Получили средства, закупили оборудование и сейчас уже дети успешно используют его в своей работе. Этот грантовый конкурс - дело благое и большое. Спасибо огромное Иркутской нефтяной компании за уникальную возможность и помощь нашим инициативам.

Проекты-участники грантового конкурса «Энергия родной земли - 2022» после прохождения технической экспертизы будут представлены своими авторами очно.

Тем же, кто не займет призового места, будет оказана индивидуальная консультация с целью возможной подачи заявки на другие грантовые конкурсы областного и федерального уровней.

Светлана Немчинова, главный библиотекарь детской библиотеки № 3 города Усть-Кута, принимает участие в конкурсе уже в третий раз: в 2020 году с проектом «Библиотека: шалить и играть разрешается», который получил грант и был реализован, и в прошлом году с проектом «Прогулки по старому городу», который не занял призового места.

Проект-победитель в 2020 году - «Библиотека: шалить и играть разрешается». Фото: Пресс-служба ИНК

Мы собираемся доработать прошлогодний проект и снова подадим заявку. Проект очень важен для города и касается исторического района Усть-Кута. Поэтому мы очень надеемся, что с необходимыми корректировками проект будет принят и получит грант. Благодаря поддержке Иркутской нефтяной компании мы сможем привести в порядок этот значимый исторический район, и наш город станет еще прекрасней.

Большинство проектов-участников конкурса прошлых лет уже реализованы в полном объеме. Но более сложные в осуществлении до сих пор находятся в активной проработке. Об одном из таких проектов - «Площадь двух вокзалов» - рассказала его автор Зинаида Тирская, директор Усть-Кутского исторического музея.

Проект-победитель «Площадь двух вокзалов» в активной проработке. Фото: Пресс-служба ИНК

- Мы уже многое успели сделать: набрали фондовый материал и согласовали с разными ведомствами, также приобрели оборудование для экскурсоводов и посетителей, отправили в печать каталог и путеводители, создали мобильный путеводитель по маршруту на платформе izi.Travel. Также заказали 3D-макет железнодорожного вокзала. И очень многое еще в планах. Главное, что я хочу отметить, - участие в конкурсе доступно всем желающим. В положении конкурса все очень подробно описано. Организаторы оказывают постоянную консультативную помощь и сопровождение конкурсантов. Так что хочу сказать всем желающим - дерзайте! Все это во благо города и района.

В следующем году организаторы планируют увеличить грантовый фонд, что позволит поддержать большее количество проектов на территориях присутствия ИНК.

Подробная информация и прием заявок – на официальном сайте грантовых конкурсов ИНК (https://inkgrant.ru/) и по телефону 89500819325.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК - газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников компаний группы - более 13 тысяч человек.