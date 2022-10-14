Все по поводу мобилизации в Иркутской области. Кто за что отвечает и как связаться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже три недели, начиная с 21 сентября, идет частичная мобилизация в Иркутской области. Напомним, 13 октября военный комиссар Приангарья Евгений Фуженко сообщил, что план призыва был выполнен еще 29 сентября, а сейчас продолжается учет военнообязанных и актуализация списков. При соответствующем решении Генерального штаба он может быть продлен. Ну а сейчас актуальна вся информация, которая касается положения новобранцев и положенных им льгот. Ее суммировал глава региона Игорь Кобзев.

Мобилизация в Иркутской области: все о том, где получить информацию

- Вижу ваши предложения создать отдельный чат по мобилизации. Боюсь, это ещё больше запутает людей, - отметил он. - Поскольку телеграм-бот по вопросам мобилизации уже создан и работает - @mo_infomobil_bot. Постараюсь в один пост собрать ссылки на самые волнующие вопросы, а также контакты.

А предваряя эту информацию, публикуем данные о том, из каких сфер призваны мобилизованные в Иркутской области. Итак, больше всего мобилизация в Иркутской области затронула обрабатывающие производства — 26%, сельское, лесное хозяйства, охота и рыболовство — 14%, транспортировка и хранение — 13%. При этом 87% мобилизованных до призыва работали в частных фирмах и компаниях, а 3% — в бюджетной сфере. Эти данные были озвучены на Депутатском штабе в ЗС региона, посвященном вопросам мобилизации.

Это полезные телефоны. Но есть и еще информация по мобилизации в Иркутской области ( и в целом по стране), которая наверняка будет вам полезна.

- У меня есть важная просьба к мобилизованным, - отметил глава региона. - В Юрге несколько человек сообщили, что им требуется нотариус. Прошу всех призванных на службу сказать своим командирам, нужно ли им тоже воспользоваться нотариальными услугами. Они соберут информацию и доложат об этом представителям, которые работают в Юрге и Новосибирске. Если обращений будет много, организуем работу юриста на территории военной части.

Мобилизация в Иркутской области ( дополнительная информация)

Ссылки на документы:

Указ Президента о частичной мобилизации ( подробности)

Указ губернатора о назначении выплаты (подробности)

Указ губернатора об обеспечении обмундированием и его составе (подробности)

Постановление Правительства РФ о сохранении рабочих мест мобилизованных (подробности)

Документ о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки (подробности)

На портале «Объясняем.рф» mobilization запустили чат-бот с разделом о частичной мобилизации. Есть функция выбора рубрики и поиска ответа на вопрос. Он доступен в Telegram, Viber и ВКонтакте.

Эфир военкома Евгения Ивановича Фуженко и замминистра социального развития Светланы Викторовны Иевлевой с ответами на самые часто встречающиеся вопросы можно посмотреть по ссылке.

В прикрепленном файле также можно найти ответы на самые популярные вопросы по мобилизации в Иркутской области.