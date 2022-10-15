На Байкале произошло второе землетрясение за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И вновь зафиксированы подземные толчки. Их зафиксировали специалисты сейсмической станции Байкальского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизического службы РАН Иркутска. На этот раз эпицентр находился в Севере-Байкальском районе Бурятии, в 12 километрах южнее поселка Ангоя. произошло в 4:31 по местному времени. В 6:25 сообщение об этом поступило в региональный МЧС.

Землетрясение на Байкале 15 октября

- Магнитуда 3,6, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧСЧ России по республике Бурятии. - Энергетический класс: 10,5. По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Эпицентр в 12 км южнее поселка Ангоя.

В эпицентре землетрясения на Байкале 15 октября ученые зарегистрировали интенсивность в 3 балла. При этом в солнечной республике подобное происходит второй раз за сутки.

Напомним, в 8:54 14 октября в Приангарье и Бурятии были зафиксированы подземные толчки продолжительностью в несколько секунд. Землетрясение зарегистрировано с магнитудой 5.6-5.9 ( в зависимости от территории), энергетический класс составил 14.5, эпицентр был в районе города Бабушкин, в акватории Байкала - в 60 километрах от Листвянки, в 90 километрах от Иркутска. Толчки в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах были 3-5 баллов. Сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.

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