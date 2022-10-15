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Общество15 октября 2022 1:18

Землетрясение на Байкале 15 октября зафиксировали иркутские ученые

Землетрясение на Байкале 15 октября стало вторым за последние 24 часа
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
На Байкале произошло второе землетрясение за сутки.

На Байкале произошло второе землетрясение за сутки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И вновь зафиксированы подземные толчки. Их зафиксировали специалисты сейсмической станции Байкальского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизического службы РАН Иркутска. На этот раз эпицентр находился в Севере-Байкальском районе Бурятии, в 12 километрах южнее поселка Ангоя. произошло в 4:31 по местному времени. В 6:25 сообщение об этом поступило в региональный МЧС.

Землетрясение на Байкале 15 октября

- Магнитуда 3,6, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧСЧ России по республике Бурятии. - Энергетический класс: 10,5. По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Эпицентр в 12 км южнее поселка Ангоя.

Эпицентр в 12 км южнее поселка Ангоя.

В эпицентре землетрясения на Байкале 15 октября ученые зарегистрировали интенсивность в 3 балла. При этом в солнечной республике подобное происходит второй раз за сутки.

Напомним, в 8:54 14 октября в Приангарье и Бурятии были зафиксированы подземные толчки продолжительностью в несколько секунд. Землетрясение зарегистрировано с магнитудой 5.6-5.9 ( в зависимости от территории), энергетический класс составил 14.5, эпицентр был в районе города Бабушкин, в акватории Байкала - в 60 километрах от Листвянки, в 90 километрах от Иркутска. Толчки в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах были 3-5 баллов. Сообщений о каких-либо разрушениях не поступало.

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