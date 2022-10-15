«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Классный учитель - 2022». Фото: Ольга Кузовлева

Призвание, стиль жизни, благородный и одновременно тяжелый труд – все эти слова описывают профессию учитель. Педагоги дарят детям частичку себя, радуясь их успехам, сопереживая и поддерживая, когда это так необходимо. А в вашей памяти сохранились образ и имя того самого школьного наставника? «Комсомолка» дала разным поколениям учеников возможность проголосовать за самого лучшего в Иркутской области, на их взгляд, учителя. При этом кандидатуры предлагали сами читатели. Онлайн-голосование стартовало 2 августа и продолжалось два месяца. Так, кто же стал обладателем наибольшего количества «сердечек» и победителем конкурса «Классный учитель - 2022»? Давайте знакомиться.

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Галина Скляренко – школа №63 (Иркутск)

Победительница 2022 Галина Скляренко. Фото: Ольга Кузовлева

Учительница начальных классов с 28-летним опытом стала первой участницей фотоконкурса во всех смыслах! Заявку на участие Галина Владимировна Скляренко подала в день старта онлайн-соревнования на сайте irk.kp.ru. За нее проголосовали 618 раз. Рассказывая о себе и своей работе, педагог зачитала стихотворение.

Малышней не считаю ребятишек своих.

Очень много стоит каждый в жизни из них

И рисуя кружочки, и крючки выводя,

На меня смотрит утро! Утро нового дня.

Я горжусь тем, что первый я даю им урок.

Я счастливая женщина, а не «синий чулок»

Победителей «КП» пригласила на награждение, чтобы торжественно вручить дипломы и подарки. А самая обаятельная, по мнению наших читателей, конкурсантка стала гостем радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 FM.

Традиционно победители и лауреаты конкурса становятся гостями радио "Комсомольская правда" в Иркутске. Фото: Ольга Кузовлева

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Людмила Измайлова – школа №33 (Иркутск)

Людмила Максимовна набрала 469 голосов и стала лауреатом конкурса. Фото: Ольга Кузовлева

«Быть учителем – значит быть наставником,» - считает Людмила Максимовна Измайлова. По итогам голосования на сайте «КП»-Иркутск», она стала лауреатом в борьбе за звание лучшего педагога Приангарья, набрав 469 «сердечек».

- В руках учителя будущее ребенка. Ведь он закладывает необходимые знания, прививает важные человеческие качества, - говорит Людмила Максимовна. - Считаю, что главное в работе учителя- видеть перед собой личность, с уважением и любовью относиться к каждому ученику.

Работает иркутянка в сфере дополнительного образования в школе №33. Подав заявку за пару недель до окончания онлайн-баттла, она быстро и уверенно вырвалась вперед, благодаря поддержке своих учеников, коллег и родственников.

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Николай Кириенко - школа №3 (Алзамай)

Третье место в конкурсе занял педагог из Нижнеудинского района. Фото: Николай Кириенко

Тройку лидеров конкурса «Классный учитель - 2022» от «Комсомолки» замыкает Николай Кириенко из Алзамая Нижнеудинского района. В родном городе молодой педагог обучает детей информатике и технологии. Николай Владимирович не смог оставить свою работу, чтобы лично присутствовать на награждении в офисе «Комсомольской правды» в Иркутске, поэтому сотрудники «КП» поздравили лауреата по телефону, пожелав ему дальнейших успехов в нелегком труде. Диплом и подарок от спонсоров отправлены почтой.

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