Стали известны подробности о пожаре в Иркутской области, где погибли маленькие брат с сестрой

Иркутский следком рассказал подробности о пожаре, где погибли маленькие брат с сестрой Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Заларинском районе следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Днем в пятницу, 27 января, в деревне Сорты произошел пожар в двухквартирном одноэтажном доме. До того, как приехали пожарные, соседи вынесли из квартиры двух детей. Они находились без сознания. Детей пытались спасти, однако 5-летняя девочка и ее 3-х летний брат скончались, - сказали в ведомстве.

Теперь следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Сейчас на месте работают следователи СК и криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина пожара. На данный момент известно, что родители ненадолго ушли в магазин, дети тем временем остались дома одни. Расследование уголовного дела продолжается.