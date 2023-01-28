Метели и снег прогнозируют в Иркутской области 28-29 января

Погода на этой неделе продолжает удивлять жителей Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Небесная канцелярия продолжает удивлять жителей Иркутской области. На смену аномальным холодам пришло аномальное потепление. Еще в понедельник, 23 января, сибиряки пережили самую холодную ночь за последние 22 года! Тогда температура в областном центре опустилась до -46 градусов. То уже к концу недели столбики термометров поднимаются всего до -6 градусов.

Итак, синоптики прогнозируют, что в субботу, 28 января, в регионе будет переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит -9, -14 градусов. При прояснении -19,-24. Днем -4,-9, местами -14,-19 градусов. На севере Катангского района ночью и днем -28,-33.

- В Иркутске переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит -12,-14, днем -4,-6 градусов.

В воскресенье, 29 января, на территории региона переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Утром и днем местами порывы до 15 метров в секунду, метели. Температура ночью составит -13,-18, местами -23,-28 градусов. В западных районах при облачной погоде -7,-12, днем -2,-7, местами -12,-17. На севере Катангского района ночью -32,-37, днем -25,-30 градусов.

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