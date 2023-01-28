Иркутская область заняла второе место в России по приросту энергопотребления в 2022 году

Иркутская область вошла в число лидеров по росту энергопотребления в стране в 2022 году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.

Иркутская область вошла в число лидеров по росту энергопотребления в стране в 2022 году. Собственное потребление электроэнергии регионом составило рекордные 64,3 млрд кВт/ч, что на 8,6% выше уровня 2021 года. Об этом рассказал министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин 27 января на заседании в правительстве Иркутской области, посвященном вопросам развития энергетического комплекса региона. Во встрече приняли участие губернатор области, депутаты, представители энергетической отрасли.

По словам министра, стремительный прирост потребления электрической энергии и мощности наблюдается на протяжении последних двух лет. Отдельного внимания заслуживает динамика прироста потребления электроэнергии населением. За 2022 год потребление этой группой составило уже 9,6 млрд кВт/ч, что почти в два раза больше, чем за весь 2008 год. При этом эксперты отрасли не раз отмечали, что такой рост обусловлен не только и не столько нуждами населения, сколько увеличением числа «серых» майнинговых ферм, работающих на обычных бытовых сетях из-за льготных тарифов.

Взрывной и практически неконтролируемый рост нарушает стабильность работы системы, создает непрогнозируемую нагрузку и в конечном итоге способствует увеличению числа аварий на сетях. Помимо этого, градостроительные планы не всегда вовремя доводятся до ресурсоснабжающих организаций, из-за чего возникают задержки с подключением социальных и жилых объектов к сетям.

Энергетики видят решение проблемы в системном и перспективном планировании развития региона. Необходимо заранее подавать заявки для разрешения на строительство, включать новые объекты в градостроительные планы и далее в планы энергетиков, чтобы понимать объемы присоединений и соответственно иметь необходимый согласованный госструктурами инвестиционный бюджет. Именно такой порядок действий, по мнению ресурсоснабжающих организаций, исправит ситуацию к лучшему. Еще одна мера – максимальное снижение числа «нелегальных» майнеров за счет лишения их выгоды работы на бытовых сетях.

Губернатор Иркутской области также подчеркнул значимость своевременного доведения нужной информации до энергетиков.

– Нам необходимо обеспечить безусловную синхронизацию документов территориального планирования муниципальных образований с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций, – отметил глава региона.

Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков, в свою очередь, рассказал, что, несмотря на все сложности, даже в текущих условиях энергетики находят возможность досрочно подключать социально значимые объекты, но рассчитывают на изменение ситуации.

– По тем социальным объектам, где есть возможность технологического присоединения, мы выполняем это сразу. Мы досрочно выполнили договоры на технологическое присоединение всех ФАПов, которые были в Иркутском районе, досрочно присоединили пищеблок в одной из школ, досрочно выполним техусловия еще по четырем пристроям, новым пищеблокам в школах в Иркутском районе, развиваем сети в Шелеховском районе. Важно понимать, что планы по застройке и росту потребления должны быть синхронизированы, потому что строительство инфраструктуры требует длительного времени, – объяснил спикер.