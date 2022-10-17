Иркутский астроном рассказал, что на самом деле видели люди в небе над Томской областью. Фото: предоставлено КП-Томск.

Светящийся объект увидели жители Томской области в небе 17 октября. И сразу стали гадать, что это было. Метеорит? А может, что серьезнее?" Сегодня ночью над Тегульдетом пролетело что-то очень яркое, трясло каждый дом, думали, крыши рухнут. Кто знает, что это?": встревоженно делятся снимками жители в канале "ДТП Томск". А в самом деле, что? Болид в небе над Томской областью 17 октября видели или что другое? Мы показали фото и видео известному астроному, директору обсерватории ИГУ Сергею Язеву.

Болид в небе над Томской областью 17 октября: иркутский астроном рассказал, что это было

-Судя по всему, это болид, притом довольно большой такой небесный камешек, размером около 10 сантиметров, - рассказал Сергей Язев. - А может быть, и больше. Скорее всего, он сгорел в атмосфере. Но даже если что-то там осталось, то это, в общем, мелочь, которую в тайге найти невозможно. С другой стороны, неизвестно, с какого расстояния это все снято. Потому что даже внушительных размеров челябинский болид с большого расстояния примерно так же бы и выглядел. Если бы были данные с разных точек, тогда можно было бы примерно понять, стоит ли он отдельного внимания. Данных же сейчас вообще нет. В каком направлении он летел, например? То есть нужны ответы на самые обычные вопросы, но без этого не разобраться в ситуации. Да, очевидец пишет, что крыши трясло - но не сказано, сразу это произошло или через какое-то время. Когда челябинский метеорит пролетел, ударная волна пришла минут через 5, там и стекла повышибало, и тряхануло очень сильно.

Ученый говорит, что очень важно понять - было что-то подобное ( и тогда, значит, есть удар небесного тела о землю) или не было. Нужны дополнительные свидетельства очевидцев. Но, по опыту исследователей, если метеорит бы все-таки упал, то таких сообщений уже сейчас оказалось бы много. А так - скорее всего, это был болид в небе над Томской областью 17 октября.

-Но все-таки сейчас это выглядит как обычный болид, относительно небольшого размера, который очень быстро и ярко сгорает в небе, - считает Сергей Язев. - Происходит это все с ярким свечением.

А еще, говорят астрономы, каждый из нас может зафиксировать такой болид в небе. Если, конечно, будет внимательным и почаще разглядывать звездное небо.

-Болиды все время летают и сгорают, просто раньше их трудно было зафиксировать, а сейчас у всех под рукой телефоны, - смеется Сергей Язев. - Или, еще один вариант - происходящее в небе фиксирует автомобильный регистратор. А так - несколько раз в году такие "небесные представления" происходят и их вполне можно не только увидеть, но и зафиксировать. Для истории.

Паблик для любителей астрономии AstroAlert уточняет, что болид в небе над Томской областью 17 октября зафиксировали в 00.15 по местному времени.