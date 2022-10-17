«Страница для меня перевернута». Звезда сериала «След» из Иркутской области сделал заявление о проекте. Фото: личный архив Георгия Тесля-Герасимова

Георгий Тесля-Герасимов, полюбившийся российскому телезрителю за роль обаятельного майора Константина Лисицына в сериале «След», продолжает работать на Донбассе, где с апреля снимает документальный фильм о бойцах. В социальных сетях он опубликовал видео, в котором обратился к поклонникам и руководству проекта, из которого, как уверяет сам актер, его уволили. Экранный сотрудник спецслужбы ФЭС заявил, что причиной тому стали его патриотизм и поддержка им спецоперации.

- Буквально совсем недавно мы были здесь на переднем крае, был серьезный бой, - рассказывает на камеру Тесля-Герасимов. - И в затишье я понял одну простую вещь: в жизни главное жить и делать то, что ты делаешь добросовестно, честно и так, как тебе позволяет Господь это делать. Хочу обратиться к руководству: я хочу попросить у вас прощения, чисто по-человечески. Потому что, все это неважно…Вот здесь именно, ты понимаешь это как нигде.

При этом роли обаятельного правоохранителя артист посвятил больше 10 лет. В комментариях под публикацией знаменитого земляка поддерживают жители Иркутской области. Напомним, Георгий Тесля-Герасимов родился в Нижнеудинске, расположенном в 500 километрах от столицы региона. Отец мальчика был летчиком. Но это не мешало школьнику быть хулиганом и задирой. В родном городке сорванец занимался хоккеем, но после переезда в Ростов-на-Дону о спорте пришлось забыть.

- Георгий, спасибо Вам за ваш труд!

- Все верно, сейчас идёт проверка людей на все! Порядочность, честность, человечность, нравственность. Сейчас видно все, как под увеличительным стеклом.

- Сильные и правильные слова. Берегите себя. Надеюсь, мы увидим Вас в главной роли в художественном фильме о Донбассе, - пишут поклонники.

В свою очередь актер огорошил телезрителей заявлением и одновременно поставил точку в скандале.

- Страница сериала «След» лично для меня перевернута. Я иду совсем другой дорогой и новым путем - нравственным, человеческим.

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