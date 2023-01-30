Рекорд побит! Сайт "КП"-Иркутск впервые набрал больше 1,4 миллиона уникальных посетителей за месяц Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В январе 2023-го года сайт irk.kp.ru побил свой рекорд по уникальным посетителям! По данным счетчика LiveInternet на 30 января, мы уже набрали 1 миллион 438 тысяч "уников" (напомним, это читатели, которые раз в сутки заходят на сайт), а также 3 миллиона 23 тысячи просмотров!

Для сравнения, предыдущий наш рекорд был установлен в июле 2020 года, когда сайт "КП"-Иркутск набрал 1 млн 337 тысяч уникальных посетителей, в основном, благодаря викторине "Конституция - это я!". Ну а сейчас такого показателя удалось достичь за счет ежедневной повестки, - новостей и историй. А это означает, что наши материалы нужны и важны читателям.

Кстати, в декабре 2022 года сайт irk.kp.ru тоже установил яркий показатель: 1 млн 133 тысячи "уников", а также 2 млн 170 тысяч просмотров. По сравнению с данными за декабрь 2021-го, рост - почти в два раза!

Итак, какими материалами больше всего интересовались читатели нашего сайта в январе 2022 года?

В первую очередь, это истории: о земляках-героях, которыми мы гордимся, о людях, которые сумели выжить и восстановиться после трагедий, а еще о семейных драмах.

Вот топ-3 наших популярных материалов за этот месяц:

1. «Возле реки нашли розовые брючки исчезнувшей девочки». Как в Бурятии искали троих загадочно пропавших детей - 101,4 тысячи просмотров.

2. - «Учится, лежа в госпитале»: Герой России Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев на СВО, поступил в вуз - 63,5 тысячи просмотров.

3. - «Украла ребенка и выдала за своего»: сибирячка уверена, что всю жизнь росла в чужой семье - 49,5 тысячи просмотров.

Также на сайте irk.kp.ru в январе активно читали другие статьи и новости, переходили на наши конкурсы "Мама в погонах 2022 в Иркутске" - 32,6 тысячи просмотров, и "Мой ласковый зверь 2022 в Иркутске" - 13,6 тысячи.

Но «КП»-Иркутск - это не только сайт. Это ежедневная газета, где публикуются наши лучшие материалы. Это актуальные новости и интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM и на 99.5 FM в Братске, а также на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В нашей группе во «ВКонтакте» - 57,4 тысячи подписчиков, в «Одноклассниках» - 57 тысяч, в канале в мессенджере «Телеграм» - 2 тысячи.

Мы рады, уважаемые читатели и слушатели, что вы с нами! Благодарим за доверие и работаем для вас в режиме реального времени.