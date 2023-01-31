«Золотые» инициативы «Полюса»: искусство, экспедиции, люди

Проекты золотодобывающей компании названы лучшими на престижной премии. Фото предоставлено компанией.

Победителей премии RuPoR объявили на торжественной церемонии в Воронеже. Профессиональные награды вручили лауреатам за достижения в сфере развития общественных связей. При этом проекты крупнейшей золотодобывающей компании «Полюс» были признаны лучшими сразу в трех номинация: «Культурно-просветительский проект», «Развитие и продвижение территорий», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».

- Мы действительно уделяем значительное внимание развитию культурной среды регионов присутствия и продвижению их имиджа. При этом профессиональное развитие сотрудников и создание для них новых возможностей также всегда были одним из наших приоритетов, - прокомментировала Виктория Васильева, директор по связям с общественностью «Полюса».

Конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» и его финал в рамках регионального фестиваля современного искусства «Территория» был назван лучшим культурно-просветительским проектом. Напомним, в 2021 году этот фестиваль с успехом прошел в Иркутске. В 2022-м «Территорию» принимал Якутск, а в 2023-м фестиваль пройдет в Магадане. Конкурс «Полюс. Золотой сезон» в этом году будет восьмым по счету. Известно, что многие театральные коллективы планируют принять в нем участие, в том числе и из Иркутской области.

Кроме того, общекорпоративный чемпионат профмастерства «Полюса» (проводится в Красноярском крае) победил в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа». Традиционно в этом чемпионате вместе с хозяевами принимают участие работники «Полюса» из Иркутской и Магаданской областей, Республики Саха (Якутия).

Экспедиция «Золото открытий», организованная «Полюсом» вместе с командой путешественников «Градусы открытий», стала лучшей в категории «Развитие и продвижение территорий». В 2022 году участники экспедиции преодолели 4,5 тысячи километров по регионам Дальнего Востока. Автопутешественники познакомились с технологиями современной золотодобычи, а также исследовали культурные и природные достопримечательности. В этом году маршрут экспедиции будет пролегать и по Иркутской области, где находятся предприятия «Полюс Вернинское» и «Лензолото», а также самый крупный золоторудный гринфилд-проект в мире «Сухой Лог».

- 2022 год был очень интересным и насыщенным с точки зрения мероприятий. В течение года мы получали отличные отзывы и решили подать заявки на премию в области развития общественных связей RuPoR. В итоге из четырех поданных три заняли первые места в разных номинациях. Нам очень важно, что жюри так высоко оценило нашу работу, поскольку все проекты придуманы внутри компании и реализуются уже несколько лет, - отметила Юлия Деева, руководитель по связям с общественностью «Полюса».

Юлия Деева и Геннадий Шаталов. Фото предоставлено компанией.

Всего на участие в премии в этом году было заявлено 83 проекта из 10 регионов.

- Завершился 18-й сезон премии в области развития общественных связей! По мнению членов экспертного совета, значительно вырос качественный уровень проектов. Не могу не отметить успех золотодобывающей компании «Полюс», победившей в трех номинациях. Особенно мне понравились конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» и его финал в рамках регионального представления международного фестиваль «Территория» и «Экспедиция «Золото открытий» как способ изменить отношение к региону. Проекты замечательные и многогранные - о любви к человеку, к настоящему искусству и к нашей Родине, - отметил после объявления победителей президент премии RuPoR Геннадий Шаталов.