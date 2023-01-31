Продукты собственных торговых марок от “Слаты” и “ХлебСоль” попробовали известные иркутяне. Фото компании.

Ведущие и редакторы теле- и интернет-каналов, общественные деятели попробовали 10 продуктов собственных торговых марок торговых сетей “Слата” и “ХлебСоль”.

В дегустации участвовали Александр Мальм, директор интернет-канала «Слива», Наталья Ветрова, ведущая телеканала «АИСТ», общественный деятель, Светлана Валеева, ведущая телеканала «Вести-Иркутск» и Александр Откидач, предприниматель и общественный деятель. Они пробовали продукты, производимые под торговыми марками сетей «Слата» и «ХлебСоль»: хлеб с маслом, кабачковую икру, грудинку и карбонат, гречку, чипсы, консервированные персики и ананасы.

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Первая подача - хлеб с маслом. Вернее, багет французский бренда «Калачи Усачи» и масло Крестьянское РОСТ 72,5%. Несмотря на диету, все гости с удовольствием оценили бутерброды, а Александр Откидач признался, что в его семье всегда на столе есть хлеб и масло. Оценка средняя: 4,3, эмоции позитивные.

Икра из обжаренных кабачков популярного бренда РОСТ удостоилась отличной оценки у всех дегустаторов - сама за себя говорила пустая тарелка. А вот оценить карбонад и грудинку бренда «Кусно» оказалось сложнее, поскольку вкусы у всех разные: кому-то хочется, чтобы мясо было более солёным, а кому-то нравится более нежный вкус. Оценки средняя икре: 4,8, эмоции восторженные.

Оценка средняя мясной продукции: 4,5; эмоции приятные.

Гречку пробовали сразу в трёх вариантах. И хотя все присутствующие признали, что особой разницы не видят, предпочтение отдали крупе под собственной торговой маркой компании «Слата» - «Гурмиссимо». Кстати, эта торговая марка появилась на полках совсем недавно и представляет крупы всех видов, произведённые в Алтайском крае в среднем ценовом сегменте.

Оценка средняя гречке «Гурмиссимо»: 4,5; эмоции приятные.

Чипсы в банках собственной торговой марки CHIPS, которые компания производит на заводе самого популярного бренда чипсов, нужно было не только попробовать, но и угадать. И хотя здесь эксперты разделились во вкусах, все пришли к единому мнению: если не видеть упаковку, то вкус воспринимается иначе.

Консервированные персики и ананасы под собственной торговой маркой сетей «Слата» и «ХлебСоль» так же появились лишь в прошлом году. Персики везут из Китая, ананасы - из Вьетнама. Эксперимент еще раз показал, что отличий во вкусе гости не заметили, но подчеркнули, что при выборе таких продуктов часто обращают внимание на упаковку и стилистику.

Оценка средняя персикам и ананасам: 4,5; эмоции сочные и позитивные.

Завершающим аккордом встречи стала подача таинственного продукта, который пользуется наибольшей популярностью у покупателей. Гости догадались, что речь идёт о выпечке или сладостях. В коробке оказался торт «Наполеон», который по особому рецепту производят для компании «Слата».

Руководитель СТМ торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Анна Невенченная объяснила, что создавая частные марки, компания получает больший контроль над производством, качеством товара, ценообразованием и распределением. В частности, такие товары могут стоить на 30% дешевле аналогов, благодаря снижению затрат на рекламу и маркетинг.

В торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» можно найти более 20 торговых марок СТМ. В супермаркетах «Слата» в ассортименте более 750 таких товаров, в «ХлебСоль» - более 500 товаров.